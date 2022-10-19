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特拉斯四面楚歌　誰能取而代之出任英國首相？

▲▼英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透） 

文／中央社

英國首相特拉斯（Liz Truss）矢言帶領保守黨參加下一次大選，但在唐寧街經歷災難性的6個星期後，許多人懷疑她能否繼續擔任領導人。

特拉斯的領導地位可能不保，有望接替她擔任保守黨黨魁並接掌首相職務的，都是前首相強生（Boris Johnson）宣布辭職後被媒體點名的熟面孔，甚至包括已下台的強生。

法新社列出了幾位可能人選

▲▼英國財長蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

▲英國財長蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）

特拉斯在今夏的黨魁角逐中輕易擊敗現年42歲的蘇納克。她承諾要在不限制政府支出的情況下減稅和鬆綁管制，但蘇納克一再警告，特拉斯透過額外借款資助其各種計劃的作法很魯莽，恐加劇通膨並打擊市場信心。

事實證明蘇納克完全正確，有些人認為他是取代特拉斯的最佳人選。不過他也被視為一個造成分裂的人物。許多保守黨人不願原諒他在推翻前首相強生時所扮演的角色。

▲▼ 英國首相強生6日發表卸任演說。（圖／路透）

▲英國前首相強生。（圖／路透）

● 前首相強生

強生在內閣和保守黨國會議員眾叛親離下，於上月初下台，但一直有人猜測他可能復出，只是很少人認為會這麼快。

強生仍受到部分保守黨國會議員和黨內人士歡迎，但他在廣大選民心目中的形象，因3年任期內醜聞不斷而嚴重受創。在黨魁選舉時，強生支持特拉斯接替他，有人批評他看準特拉斯很快垮台，支持她是為了自己能班師回朝，而民調顯示強生遠比特拉斯受歡迎。

▲▼英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）。（圖／路透）

▲英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）。（圖／路透）

● 財政大臣韓特（Jeremy Hunt）

曾任外交大臣的韓特是保守黨過去兩次黨魁選舉的角逐者，2019年在決選中敗給強生，今年在第一輪投票就被淘汰。

如今韓特又回到舞台中心，他迄今的穩妥表現鞏固了他的地位。有些人認為特拉斯一旦下台，韓特這位獲得黨內最多中間派支持的前企業家，可能會成為一名有能力團結全黨的候選人。

但與多數競爭對手相比，55歲韓特的民意支持度不高，可能增加再次舉行大選的呼聲，根據現今民調，保守黨將在下次大選慘敗。

▲▼英國下議院議員、貿易政策國務大臣莫登特（Penny Mordaunt）。（圖／路透）

▲前國防大臣摩丹特（Penny Mordaunt）。（圖／路透）

● 前國防大臣摩丹特（Penny Mordaunt）

深受保守黨基層歡迎的前國防大臣摩丹特，是英國脫歐的堅定支持者和2016年脫歐運動的關鍵人物。她一度是接替強生的熱門人選，今夏的黨魁選舉以8票之差未能晉級決選。

有保守黨同僚批評摩丹特之前擔任政府職位其間效率甚差。但她昨天在國會代替特拉斯回答在野工黨有關最近經濟動盪的問題，有助於提升其形象。

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