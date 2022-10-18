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德國情報部門負責人：俄羅斯像風暴　中國是氣候變遷

▲▼ 俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲德國情報部門認為，俄羅斯是一場風暴，中國則像氣候變遷。（圖／路透） 

文／中央社

德國情報部門負責人今天警告，中國可利用握有關鍵基礎設施股份，實現其政治目標。他還形容，俄羅斯就像一場暴風雨，中國卻像有長期影響的「氣候變遷」，柏林須找到應對之道。

路透社報導，政府消息人士指出，德國綠黨掌管下的經濟部希望否決中國航運巨頭中國遠洋運輸公司（COSCO）收購漢堡（Hamburg）貨櫃碼頭35%股權的計畫，社會民主黨（SPD）的總理則偏向贊成。

在涉及一系列安全問題的國會聽證會上，德國國內外情報機關負責人表示，他們無法對中遠集團收購計畫進行公開評估，但他們建議謹慎行事。

德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）今天在聽證會中表示，「針對中國參與關鍵基礎設施，我們的態度非常、非常謹慎。」他還稱港口應列為關鍵基礎設施，因此任何可能投資皆應經過嚴格且仔細的審查。

他說，德國應預期北京將利用包括5G基礎設施在內的技術或經濟實力來實現其想法，「一旦中德之間出現政治分歧，（北京）就會動用這些籌碼。」

德國聯邦憲法保衛局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）也警告，關鍵基礎設施股權也可能讓中國得以進行破壞並影響德國輿論。

他說，「當我與外國夥伴討論中國問題，他們總是說，『俄羅斯是一場風暴，中國則像氣候變遷』。」

「因此，未來數年內，我們必須為應對這種『氣候變遷』做好準備。」

在俄羅斯入侵烏克蘭，凸顯依賴威權國家的風險後，德國正就如何降低對其最大貿易夥伴中國的依賴，進行更廣泛、更激烈的辯論。

中國則敦促德國勿以「國家安全名義」，將兩國經濟關係政治化或轉向保護主義措施。

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