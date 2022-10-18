關東煮店公告清湯免費！他「撈料被收錢」氣炸留負評…老闆傻了

▲通常吃關東煮時，都有免費的高湯能夠取用。（示意圖／資料照）



記者柯振中／綜合報導

台南一家餐廳有販售關東煮，旁邊的柱子貼有「湯可自取」的標語，沒想到顧客盛湯時撈了關東煮的料，被收費竟氣炸留負評，讓業者瞬間傻眼，不禁感嘆「各位去吃關東煮的話，也會覺得湯免費、料也免費嗎」。

這名業者在臉書社團「爆廢公社公開版」分享，日前遭到顧客留了2星負評，讓他十分傻眼。依據評論內容，該名顧客指稱，牌子上寫著「湯可自取」，於是順手盛了湯裡面的料，沒想到店員竟告知「只有湯免費」，料則要另外收費，讓他十分不解。

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▼顧客撈了關東煮裡面的湯料，被收錢留下負評。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）



而該名顧客最後被收錢，也氣得舉例，若去鐵板燒店、夜市吃飯，看到湯裡面有料，通常都會撈來喝，「既然料要收費就請你們公告清楚」，不然食物相當好吃，這點卻令人相當失望。

▲店家十分無奈，只能將「湯可自取」的公告改為「清湯自取」。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）



業者也表示，菜單上有寫明關東煮的價碼，若真的免費提供，又怎麼會寫在菜單上，絕大部分的顧客也能理解字面上的意思，不曉得這名顧客究竟發生什麼事。

業者感到十分傻眼，於是詢問廣大網友，「各位去吃關東煮的畫，也會覺得湯免費、料也免費嗎」，同時加碼爆料，先前曾有名顧客因為秋刀魚內臟沒清，而給出負評，同樣讓他十分傻眼。

貼文曝光後，許多網友留言直喊，「沒看過這麼厲害的客人」、「根本奧客」、「買蔥當然要送雞阿」、「我們不會認為料可以免費。辛苦了遇到鬼」、「關東煮本來料就要收費呀，不然是要賣啥」、「這個是住在平行宇宙嗎？他的世界跟正常人不同？」

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