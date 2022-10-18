不小心撞跌路人手機！男下秒被推落鐵軌「遭列車輾死」

New York man dies after falling onto subway tracks during fight: police https://t.co/utXPhz4dkz — Fox News (@FoxNews) October 18, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

美國紐約17日發生一起駭人的落軌事件。一名男子在月台上不小心將路人的手機撞落軌道，而遭對方推落鐵軌後被列車撞死，導致地鐵服務一度中斷。

綜合美媒報導，當地17日下午4點45分，正當48歲的金塔納（Heriberto Quintana）步入「傑克遜高地-羅斯福大道」地鐵站向北行駛的F號線月台時，他不小心撞到了一名50歲男子，導致對方的手機掉入地鐵軌道。

Subway dispute over dropped phone turns deadly in Queens https://t.co/TWgLmqWNLQ pic.twitter.com/CW5vB4ual0 — Eyewitness News (@ABC7NY) October 18, 2022

對方要求金塔納跳下軌道撿起手機，不過卻被金塔納拒絕。2人隨後開始用西班牙語爭吵，甚至還產生了肢體衝突。氣急敗壞的50歲男子將金塔納推落地鐵軌道，不料列車卻在此時進站，導致落軌的金塔納被撞成重傷。

金塔納隨後被緊急送往艾姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital）接受治療，卻在搶救後被宣告不治。紐約警方發言人指出，他們目前已拘留犯案的50歲男子，並對此案展開調查。報導稱，這起事故一度導致地鐵部分列車服務中斷。