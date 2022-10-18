俄軍「核武演習」試射導彈　美官員證實：可能幾天內舉行

▲俄羅斯宣稱成功試射可攜核武的「薩爾馬特式」（Sarmat）洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

一名美國高階軍官17日表示，俄國代號「雷霆」（Grom）的年度核武演習將在幾天內登場，而且很可能在此期間試射導彈，但華府至今仍未接獲莫斯科任何形式的官方通知。根據《新削減戰略武器條約》（New START），俄羅斯進行類似導彈試射之前，有義務提前通知。

這位美國軍官譴責俄方近日加大攻擊力道，似乎是為了威懾烏克蘭平民，「俄羅斯蓄意攻擊民用基礎設施及非軍事目標，是為了不必要地傷害平民，試圖在烏克蘭民眾之中灌輸恐怖情緒。」

他還指出，過往歷史顯示，試圖藉由空戰策略，在心理層面削弱民眾，只會適得其反。而俄方近期發動的新一波攻擊「起不了作用」，如果真能增強任何事物的話，那就是烏克蘭人的決心。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

《路透社》報導，普丁公開威脅使用核武防衛國家之際，「雷霆」演習也為美國與盟友帶來另一大挑戰。儘管如此，西方官員仍表示，他們有信心與能力，辨別『俄軍演習』及『普丁兌現威脅』的區別。儘管俄國始終否認在所謂「特別軍事行動」針對平民發動攻擊，但白宮已表態將對俄究責「戰爭罪」。