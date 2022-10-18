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英相特拉斯為「減稅計畫錯誤」致歉　誓言帶領保守黨到下次大選

▲▼英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

文／中央社倫敦17日綜合外電報導

英國首相特拉斯（Liz Truss）今天為引發市場動盪的減稅計畫「錯誤」致歉，但也說她不會下台，堅稱會領導保守黨到下次大選。

路透社報導，特拉斯的政策導致投資人失去信心，也讓她的民調暴跌。特拉斯告訴英國廣播公司（BBC）：「我確實要承擔責任，為犯下的錯誤致歉。」她說：「我原想採取行動，幫助民眾支付能源帳單，解決高稅賦的問題，但我們走得太遠太快。」BBC報導說，特拉斯也表示，她會信守推動「低稅負、高成長經濟」的承諾，但現在維持經濟穩定是「首要任務」。

特拉斯上週換掉財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng），指派前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）接任。韓特今天將特拉斯的減稅計畫中剩餘的大部分都取消，包括縮減她龐大的能源補助計畫。

特拉斯被問到她現在是否只是名義上的首相時說，她指派韓特是因為她知道自己必須改變方向。她說：「如果我不像這樣為國家利益行事，就是完全不負責任。我們改變政策是對的。」

特拉斯和夸騰上個月試圖顛覆英國財政政策，宣布沒有財源作為後盾的減稅計畫，規模高達450億英鎊（約新台幣1兆6600億元），以使經濟擺脫停滯。但債市反應激烈且借貸成本飆升，貸方暫停抵押貸款交易，英國央行英格蘭銀行最終不得不介入，以阻止退休基金破產。

特拉斯被問到她的政策所造成的衝擊，她說她理解這對全國的家庭來說「非常艱難」，她會盡一切所能幫助他們。特拉斯之前宣布在能源價格飆升期間，對家庭和企業提供為期2年的補助計畫。這項計畫6個月將耗費600億英鎊。韓特今天表示，這項能源補助計畫將實施到明年4月，之後將縮小範圍和規模。

根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，保守黨的國會議員可能最快本週將試圖把上任短短6週的特拉斯趕下台。然而特拉斯今天堅稱，她會領導保守黨到下次大選。她說：「我留下來是因為我被選來為國家付出，而這是我決心要做到的事。」

 

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