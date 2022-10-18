俄軍連夜「全境轟炸」！基輔能源設施遭襲竄濃煙　各地斷水斷電

▲ 基輔能源設施遇襲，濃煙竄上天際。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍17日派出28架伊朗製神風自殺無人機，轟炸烏克蘭首都基輔，至少造成4名平民喪生。國際社會紛紛譴責俄軍暴行，但烏克蘭北中南主要城市仍連夜遭受砲擊，各地基礎設施遇襲導致斷水、斷電，基輔上空竄起陣陣濃煙。英國分析，俄軍加速轟炸民生設施，很可能是為破壞烏克蘭能源網絡。

根據《天空新聞》，俄軍對烏克蘭中部及南部主要城市的轟炸18日仍在持續。中部最大城克利福洛（Kryvyi Rih）當局指出，該市北部18日稍早發生爆炸，「我們在避難所。」第聶伯羅市（Dnipro）官員通報，18日有2枚飛彈來襲，導致該市能源基礎設施遭到嚴重破壞，部分地區斷水斷電。

南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaliy Kim）也證實，夜間轟炸造成傷亡，「尼古拉耶夫晚間再度遭到S-300飛彈轟炸，一棟2層樓建築遇襲，一名男子的遺體在廢墟下被發現，搜救行動仍在繼續。」

北部日托米爾（Zhytomyr）及東北部哈爾科夫（Kharkiv）同樣也發生受砲擊，日托米爾面臨供水及供電中斷，醫院使用緊急發電機；哈爾科夫市長特雷科夫（Ihor Terekhov）則表示，當地時間早晨8時30分左右有人聽見2起爆炸，「5分鐘內發生2次爆炸，根據初步消息，某工業區遭到攻擊。」

▲ 尼古拉耶夫一棟民宅遭俄軍導彈襲擊，搜救人員救出居民愛犬。（圖／路透）

基輔北部18日也傳出爆炸聲響，烏克蘭總統發言人表示，一處能源設施遭受3次空襲，市長也證實，空襲擊中關鍵基礎設施，緊急救援人員正趕往現場。社群媒體上流傳的畫面可見，基輔上空有陣陣濃煙升起。

英國國防部18日公布最新戰情報告指出，俄軍8月以來在戰場上頻頻受挫，目前更傾向打擊民生基礎設施，而非軍事目標，本月10日以來持續加速對烏克蘭各地的遠程打擊，以巡弋飛彈、地對地防空導彈及伊朗提供的Shahed-136無人機進行轟炸，主要目的很可能是對烏克蘭能源分配網絡造成廣泛破壞。

另一方面，烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）指控，札波羅熱核電廠2名高級主管17日遭俄軍綁架，截至目前下落不明。該公司先前指出，俄軍轟炸向核電廠供電的變電所，導致核電廠最後一條外部電路被切斷。

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