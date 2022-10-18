5歲女童被割喉　臨死前哀求「我一直很乖」仍被狠媽親手勒死

▲女子坦承殺害女兒。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國德州37歲女子梅莉莎(Melissa Towne)突然前往醫院，告知5歲女兒妮可(Nichole)受傷很痛，結果醫護人員在車上發現女童被包在洗衣袋中慘遭割喉，已成一具冰冷屍體。她被捕後坦承，下手犯案時，女兒拼命喊叫「我一直很乖」苦苦哀求，但仍被她無情勒死。

梅莉莎16日下午載著女兒屍體前往哈里斯郡(Harris County)湯博爾市(Tomball)當地醫院急診室，要求醫護人員提供輪椅，因為她女兒身體很痛，然而醫護人員抵達車上發現女童身上有許多刀傷已經死亡，便立即報案。

梅莉莎被捕後告訴警方，她因為覺得女兒很邪惡，所以在春溪公園(Spring Creek Park)一手抓住女兒頭髮，一手揮刀把人割喉，即使對方臨死前一直強調自己很乖，她還是把塑膠袋套在對方頭上，花了30至45分鐘把人勒死，死後把屍體放在洗衣袋中前往醫院。

哈里斯郡警長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)表示，他們在女童脖子上發現傷痕，此點與梅莉莎說法符合，然而他們前往梅莉莎所說的犯案地點調查，卻沒有找到任何相關證據，目前只能確定孩童是在車子以外的地方被殺害，案件正在調查中。

親友透露，梅莉莎其實沒有孩子監護權，妮可平常是和父親與繼母居住在一起，他們希望當局能為他們伸張正義，讓奪走妮可生命的梅莉莎付出代價。