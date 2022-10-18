澳洲工黨新政府大轉彎　不再承認「西耶路撒冷」是以色列首都

▲ 澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，澳洲不再承認西耶路撒冷是以色列首都。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

今年5月澳洲大選保守派自由黨連任失敗，與此同時，執政權9年來首次回歸工黨政府。新上任的外交部長黃英賢18日宣布，不再承認西耶路撒冷為以色列首都，因為前保守派政府2018年做出的決定，具有爭議性，未來耶路撒冷最終地位，應由以色列與巴勒斯坦和平協商決定。以色列政府則在聲明宣布後，速傳澳洲大使前往特拉維夫。

路透社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）18日重申，澳洲先前和長期的立場，耶路撒冷（Jerusalem）的地位是以色列與巴勒斯坦最終談判的其中一環，應由兩國經由和平協商共同決定，在談判完成前，耶路撒冷的地位都不該被定義。

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）則在聲明中回應，對澳洲改變立場感到失望，耶路撒冷仍是以色列永遠的首都。以色列外交部長則表示，將就此事召見澳洲大使。

2018年澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）為了贏得猶太人選區的選票，扭轉幾十年來的中東政策，跟隨美國前總統川普（Donald Trump）的腳步，成為繼美國與瓜地馬拉後第三個承認西耶路撒冷的國家，更稱要將大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷出。然而，自由黨最後還是輸了大選。

黃英賢表示，莫里森2018年的決定使澳洲與國際社會脫節，並讓穆斯林占多數的鄰國印尼對此有所擔憂，「我很遺憾莫里森的政治操弄導致澳洲立場的轉變，並且給國內許多關心這個議題的人帶來了痛苦。今天，政府重申了過去長期的立場。」

莫里森則透過發言人表示，工黨對於以色列首都的決定令人失望，這意味著先前莫里森政府對以色列的高度支持，從自由黨下台後就衰落。



