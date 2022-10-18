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華爾街日報：習近平打包提拔親信　李強接總理

▲▼2019大陸全國兩會上海市代表團全體會議,李強,應勇。（圖／記者陳政錄攝）

▲中共上海市委書記李強。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社記者邱國強北京18日電

中共新一屆政治局成員名單即將揭曉，較新的流傳版本逐漸顯示，習家軍「入常」比重較先前版本高。其中，華爾街日報預測，李強、李希、丁薛祥將入常，李強更可望接任總理。

根據報導，中共上海市委書記李強、廣東省委書記李希、中央辦公廳主任丁薛祥可能入常，分別出任中國國務院總理、中紀委書記及排名第一的副總理。

華爾街日報17日以「習近平可能將政治盟友打包以展現實力」為題報導，預測可能進入下屆中共中央政治局常務委員會的6名人選，與先前其它媒體的預測迥然不同。

報導引述消息人士說法指出，現任常委王滬寧和趙樂際很可能與習近平一同獲得連任，但兩人可能被賦予新的職位。

至於外界原本認為入常呼聲頗高、可能升任第一副總理的現任副總理胡春華，卻可能無法入常。同時，報導也不看好中國全國政協副主席汪洋將留任政治局常委，更遑論接任總理。

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

分析人士指出，汪洋和胡春華也是接替現任總理李克強的人選。雖然兩人都曾任副總理，符合數十年來的慣例，且都公開支持中共總書記習近平的政策。但汪洋和胡春華是傾向「市場原則」的「自由主義改革標桿人物」，且都被認為「不在習近平的圈子內」，而是由「其他政治老人」提攜的。

報導提到，與中共領導人關係密切的知情人士說，儘管上海民眾對李強在COVID-19疫情封控期間的表現感到憤怒，但李強仍是總理的「頭號候選人」。因為，總書記習近平準備任命「忠誠的下屬」擔任中共高層職位，其中之一是李強。

這項報導形容，這標誌著一個「令人驚訝的政治復出」。因為上海的防疫爭議，李強一度被認為喪失了「入常」的機會。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳剛表示，如果習近平任命李強擔任總理，將能鞏固對制定經濟、社會政策的控制力。屆時，中國的改革開放雖會繼續，但步伐會放緩，且動態清零政策將持續下去，而李強可能會依靠刺激政策提振經濟。

報導說，雖然習近平自信於再執政5年，但因民眾對他的防疫措施和經濟的不滿情緒增加，這些都為習近平的潛在競爭對手「提供了彈藥」。他們試圖確保習的盟友無法壟斷高層位置，以制約習近平的權力。

但因習近平已透過反腐肅清了許多對手，並切斷了退休黨內元老對政治的干預，使他需要擔心的政治對手較少。且盟友獲得了提拔，習近平可能會開始將一些權力下放給信任的幫手，因為自己的年齡越來越大。

分析人士認為，習近平不會從政治局常委裡提升任何潛在的繼任人選，因為這樣做會損害自己作為最高領導人的權威。

63歲的李強和66歲的李希，與69歲的習近平年齡相差不大，無法被認為是可能的繼任人選。至於丁薛祥雖僅60歲，但他從未擔任過地方黨政領導，而這一經歷長期以來被認為是尋求中共最高領導人的一個不成文條件。

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