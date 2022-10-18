北中寮無加油站…儲油桶冒險擺家中　加油站終動工！嘉惠5千居民

▲北中寮加油站動土，預計明年底完工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

北中寮七村因為長期沒有加油站，當地居民都必須要繞遠路到20公里外的南投市區或南中寮才能加油，否則就得在家裡儲油，既不便又危險；中寮鄉公所今年終於完成土地變更移撥等行政作業，加上善心地主無償協助，以公共造產事業方式興建加油站，完工後將委外經營，嘉惠5000多位居民和農友。

動土典禮於17日舉辦，南投副縣長陳正昇、立委馬文君、許淑華、縣議員張永輝、廖梓佑、唐曉棻、中寮鄉長廖宜賢及多位地方民代等人共同持鏟進行動土儀式，祈求工程順利。

馬文君表示，北中寮7村的鄉親約有5000餘人，但住家附近長期沒有加油站，動輒得跑到20公里外的南投市區加油，農民的農機具也需柴油，鄕內又多是年長的農民，所以許多民眾不得不額外在家裡用桶子儲存汽柴油，放置屋內相當危險。

鄉長廖宜賢表示，過去擔任縣議員時就常看到民眾家中存放大量備用汽油，或聽到民眾抱怨加油很不方便等，當選鄉長後積極尋找加油站興建用地，最後選擇在龍岩村集會所旁空地興建，但因申請設置加油站前置作業相當繁複，鄉公所團隊也努力克服種種困難，期間承蒙立委馬文君大力居間協調國有財產署，才能順利完成用地撥用；另一筆用地為私有地，也感謝地主李美玲第一時間就同意無償提供公所使用。

廖宜賢提及，因工程屬性較特殊，技術性較高，歷經4次流標才完成，今年10月5日完成簽約，總經費4865萬元；工程基地面積1499.91平方公尺，建築總面積373平方公尺，擬設置辦公室、2個加油島，4個加油槽，預計12月10日前完成建築執照申請作業，年底前申報開工，112年12月完工。



廖宜賢指出，加油站為中寮鄉公所公共造產事業，設備移交公所使用後，公所將回歸專業，提請鄉民代表會同意以委外招租方式經營，除非招租困難，才會由鄉公所親自組成經營團隊介入經營。