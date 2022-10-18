▲遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

記者賴文萱／高雄報導

台北市議員王鴻薇今（18）日召開記者會爆料，指高雄市長陳其邁民國73年就讀中山醫學院醫學系申請公費，但至今仍未盡6年服務義務，衛福部依法應該向陳其邁追討相關費用及罰款。對於此爆料，陳其邁回應表示，他早在20多年前，就已依照規定返還相關公費、完成還款的義務，所以王議員所指的事項不是事實。

王鴻薇指出，根據當時榜單以及陳其邁自己公布的立法院、行政院資歷，他在民國73年獲得公費醫學生補助，民國80年畢業，隨後念碩士，並擔任自己父親陳哲男辦公室主任，後選上立委，一路從政至今。「時序看來根本不可能從事6年義務服務，連公費生義務，都要逃避，這叫做暖男嗎？」

▲王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

陳其邁打臉爆料表示，他早在20多年前就已經依照規定返還相關公費、完成還款的義務，所以王議員所指的事項不是事實。他說，在1991年，31年前，台灣是處於對抗威權、追求自由民主的時代，自己從包括習醫到進入台大公共衛生研究所，到從事包括環保以及相關追求言論自由的社會運動，到投入政治，他都跟所有野百合世代的年輕人一樣，因為大時代的變化有了不同的生涯規劃。

▲▼遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁親曝因大時代的變化有了不一樣的生涯規劃，並已在20多年前還款完畢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

陳其邁說，從他過去習醫到唸公衛，到投入社會運動，都沒有改變從醫的初衷，這也是大家都知道的事實，也是他一貫的主張。他相信在追求台灣的公義跟民主的過程裡面，大家都可以見證他這二、三十年來的努力，這個是大家都再清楚不過的事。

最後，他也再次強調，自己從醫的初衷從來沒有改變過，在過去不管是在從醫學院到台大公共衛學院，至於後來的社會運動，其實在各種不同的參與，野百合學運到反核的運動，在社會運動的前輩都跟他非常熟識，這是大家都非常清楚的事實。

▲▼王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

對於王鴻薇的說法，衛福部醫事司司長劉越萍也表示，根據衛福部資料顯示，民國87年的公文有記載，陳其邁醫生已經全數還款完畢，由於陳是在民國80年畢業，屬於舊制公費生，當時的規定是只要還完款義務就解除，打臉王的爆料。