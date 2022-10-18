俄Su-34墜毀民宅！炸出超巨火球「吞噬公寓」13死　飛行員跳傘逃命

▲俄羅斯一架戰機墜毀民宅後發生爆炸，造成13死19傷。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯一架Su-34戰機17日晚間進行飛行訓練時，意外墜毀在西南邊境城市「葉伊斯克」（Yeysk）一處公寓中庭，導致燃油洩漏發生爆炸。俄羅斯新聞機構18日證實，這起飛行意外目前已至少造成13人死亡、19人受傷，其中有3名死者為兒童。

Russian media report that a military plane crashed on a residential building in the city of Yeysk pic.twitter.com/cqsqLi2tpe — ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) October 17, 2022

綜合外媒報導，俄羅斯國防部透露，出事的Su-34戰鬥轟炸機事發當時正在南部軍區機場進行飛行訓練，不料戰機的其中一個引擎卻在爬升階段起火，機內飛行員則迅速彈射跳傘逃生。著火的Su-34戰機隨後墜毀在葉伊斯克一處9層高的公寓中庭，導致燃油洩漏並引發猛烈爆炸。

‼️ Vraisemblablement un avion s'est écrasé sur des immeubles résidentiels de la rue Western à Yeysk.



Des informations sur les morts et les blessés sont précisées.



Des témoins oculaires rapportent que l’avion était militaire…/ pic.twitter.com/XYWYNTulK2 — ☭????????Russie-infos (@RussieInfos) October 17, 2022

從現場畫面可見，戰機撞擊公寓發生爆炸後，現場立刻蹦出了巨大的橘紅火球，整棟公寓幾乎全被火焰吞噬，滾滾濃煙直沖天際。俄羅斯緊急情況部表示，這棟公寓的起火面積為2000平方公尺，公寓1至5樓陷入火海，至少17個單位受損。

#SonDakika | #Rusya’nın Krasnodarsk bölgesindeki Yesk kentinde Su-34 tipi bir askeri uçağın yerleşim birimine düştüğü bildirildi. pic.twitter.com/1YQHWlpDz8 — Muslim Port (@muslimportcom) October 17, 2022

俄方18日指出，急救人員已完成挖掘廢墟的工作，並確認至少有13人在這起意外中喪命，其中包括3名兒童，另有19人受傷。官員也聲稱，幸虧這架戰機在發生意外時並未搭載彈藥，否則將造成更大破壞。

報導稱，俄羅斯總統普丁已知悉這起意外的發生，並下令為所有受災難影響的民眾提供必要協助。他同時也指示衛生部長及緊急情況部長前往當地善後。俄羅斯聯邦調查委員會將就相關意外展開調查。