一截「巨型肉棒」沖上岸！她嚇壞以為是條腿　專家解釋更驚人

記者吳美依／綜合報導

澳洲女網友「月光」（moonlight）在昆士蘭州磁島（Magnetic Island）海灘發現詭異物體，那是一截慘灰色的肉質棒狀物，斷面不整齊、尺寸巨大，似乎隨著海浪沖上岸。她分享至TikTok後引發熱議，不少網友猜測那是一段人腿，但海洋生物專家推測，那可能是被咬下的鯨魚陰莖。

「月光」17日拍攝另一部影片說明，「在TikTok和海洋生物學家的協助下，我認為我們已經搞清楚這個奇怪的動物是什麼了。這是一個鯨魚陰莖，顯然雄性鯨魚會打架、把彼此的『那邊』咬掉，然後就被沖到世界各地的海灘上了。」雄性鯨魚在交配季節可能打架，爭奪雌性的青睞，有時甚至造成死傷。

▲澳洲磁島（Magnetic Island）海灘發現詭異物體。（圖／翻攝TikTok@bootscootinaf）

不過，長期研究野生動物的皮洛特博士（Dr Vanessa Pirott）指出，雖然該區域目前有大量座頭鯨出沒和繁殖，但她從未聽過這個理論，「鯨魚根本沒有牙齒，相反的是，牠們擁有像頭髮般長長的鯨鬚，而我從未聽過牠們會咬掉另一頭鯨魚的陰莖。會不會是別的東西咬掉的，例如殺人鯨？現階段仍是個謎。」

皮洛特博士表示，在親眼看見以前，她無法證實或否認該物體是否為鯨魚陰莖，「身為科學家，我們希望盡可能獲得更多資訊，關於它的尺寸，以及從各角度看是什麼樣子。所以我們目前還不清楚。」