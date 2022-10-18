好友騎車集體失蹤　警河中撈出「4具人體屍塊」全遭射殺分屍

▲警方證實河中撈出的碎屍為4名失蹤男子。（圖／翻攝自Okmulgee Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州發生重大命案，警方在河中發現4具被分屍的屍塊，後來證實是之前晚間一起騎單車後失蹤的4名男子，4人疑似在進行某種犯罪行動，被人射殺後慘遭分屍。

奧克馬爾吉(Okmulgee)警察局長普倫蒂斯(Joe Prentice)表示，警方14日起從當地河流中陸續打撈出4具碎屍，後來證實4名死者是32歲男子馬克(Mark Chastain)、30歲弟弟比利(Billy Chastain)，以及2名朋友，32歲的邁克(Mike Sparks)和29歲的艾力克斯(Alex Stevens)。

警方表示，4人9日晚間9時左右騎著單車離開比利家，後來便與家人失去音訊，他們接到報案後進行搜查，發現其中一名死者手機曾與男子肯尼迪(Joe Kennedy)所經營的廢車場通話，然而肯尼迪接受警察問話後便突然失蹤。

根據目擊者證詞，4名死者計畫要犯下某起犯罪活動，目擊者也曾被邀約一起參與，但他最後沒有參與，也不清楚行動內容。普倫蒂斯表示，這些屍體可能自上周以來便一直在水中，現場沒有找到凶器也沒有發現單車，案件正在調查中。