震懾北韓禁第7次核試！美韓月底「聯合空中軍演」　出動250架戰機

▲南韓F-35A匿蹤戰機、美國F-16戰機曾於今年6月7日進行聯合演習中的編隊飛行。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來北韓（朝鮮）提高軍事挑釁的頻度，不但試射中程彈道飛彈貫穿日本上空、派遣150架軍機升空，甚至還多次進行砲擊訓練，違反《九一九軍事協議》，且還試圖計畫進行第7次核試。為此，美國與南韓決定於10月底展開5天的空中聯合訓練，美國甚至從日本派出最先進的F-35B匿蹤戰機，軍演規模合計共250餘架。

根據《韓聯社》，隨著中國16日起在北京召開二十大、美國將於11月8日進行期中選舉，北韓選擇進行第7次核試驗的時間點步步逼近，為了對平壤當局釋出警告意味濃厚的震懾訊息，美國與南韓軍方決定從10月31日至11月4日展開聯合空中訓練，雙方合計派遣250餘架戰機，其中包括最先進的第5代戰機，擬定一旦戰爭爆發時，美韓可秘密潛入空中轟炸北韓的主要軍事設施。

南韓空軍今（18）日表示，「韓美空軍將於31日至11月4日實施2022年度戰鬥準備態勢綜合訓練。該訓練從2015年起便依慣例實施，主要是為了檢驗韓美空軍在戰時的聯合航空作戰體系，以及提升兩軍的作戰能力。」

南韓軍方指出，此次訓練南韓將派出F-35A、F-15K、KF-16等140多架戰機，美國則會派出F-35B、F-16等160多架戰機；美軍曾於今年7月聯合空中訓練時從阿拉斯加州調遣6架F-35A戰機至韓半島（朝鮮半島），當時韓美兩軍軍機合計約30多架，因此這次軍演的規模可以說是大幅提升。

▲F-35B戰機可以垂直起降。（圖／達志影像／美聯社）

此次軍演，美國將預計調遣駐屯在日本岩國駐日美軍基地的F-35B戰機參加，F-35B可以垂直升空或降落，可運用在航空母艦上。另外，澳洲將派出空中加油機參與此次軍演時的加油任務。

韓媒《東亞日報》指出，美國空軍F-35B匿蹤戰機睽違4年10個月再度來到韓半島，與F-35A相比，雖然長15.7公尺、寬10.7公尺、最快速度1.6馬赫的F-35B在武器攜載量上比不過F-35A，但其起降時不需要跑道，可以垂直起飛、降落，且無須透過彈射器的幫助，可搭載AIM-120C/D先進中程空對空飛彈、聯合直接攻擊彈藥（GBU-32 JDAM）。

另外，南韓軍已從昨（17）日起投入「護國訓練」，針對北韓發起核武或導彈攻擊時進行演練，陸海空軍與海軍陸戰隊將至28日前在各地實施渡河等野外機動訓練。