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耍帥把「步槍扛肩膀上」突然走火　女獵野豬反被交往7年男友射殺

▲▼打獵,步槍,狩獵,獵人。（示意圖／達志影像）

▲女子打獵意外被男友射殺。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女獵人到法國參加野豬狩獵活動意外被同行人士射殺，警方後來證實死者是67歲女子泰勒(Jacqueline Taylor)，開槍的男子則是69歲男友菲里波(Pierrrot Philippot)，菲里波目前面臨過失殺人罪指控。

67歲女子泰勒16日在法國西北部布列塔尼區(Brittany)狩獵野豬，男友菲里波把步槍扛在肩膀上行走時意外走火，導致她心臟上方被射中，緊急送到聖布里厄市(Saint-Brieuc)一間醫院搶救，中午左右被宣告不治身亡。

把「步槍扛肩膀上」意外走火　女狩獵野豬反被交往7年男友射殺。（圖／翻攝自Twitter）

▲死者和男友交往多年。（圖／翻攝自Twitter）

當地媒體報導，泰勒與菲里波交往長達7年，身為狩獵活動主席的菲里波，也是統籌這次狩獵行的負責人，當時他把步槍扛在肩膀上，槍管對著後方，一群人正在穿越玉米田時，槍枝突然走火射中泰勒。

檢察官海茨(Nicolas Heitz)表示，雖然案件正在調查中，不過初步證據顯示菲里波當時沒有受到酒精或是藥物的影響，目前人已經保釋，驗屍調查將於19日進行。

市長Laurent Le Faucheur也表示，事件對菲里波造成很大的打擊，「這對我們所有人來說都很震驚可怕，我與這對夫婦十分熟識，泰勒約7年前來到當地居住，在這裡過得十分開心」。

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