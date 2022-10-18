基輔公寓慘遭俄軍無人機突襲　6個月孕婦慘死！美國譴責：是戰爭罪

▲烏克蘭首都基輔17日遇襲，美國痛斥俄軍犯下戰爭罪。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍於當地時間17日上午利用28架神風自殺無人機襲擊烏克蘭首都基輔，當時正值市民出門上班、上課的時間，至少200處以上的民宅慘遭破壞，市區傳出至少5次的爆炸聲響，數波攻擊導致4名無辜百姓慘死，其中還包括孕婦。對此，美國白宮表示，未來美國將會追究俄羅斯的「戰爭罪行」。

根據《路透社》，美國白宮於當地時間17日透過聲明表示，未來美國將會向俄羅斯譴責其犯下的戰爭罪行。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，「白宮強烈譴責俄羅斯今天的導彈襲擊，此次導彈襲擊再次證明俄羅斯總統普丁多麼殘暴！」

針對15日宣布的一項價值7.25億美元的新軍事援助計畫，尚皮耶表示，「我們將持續與烏克蘭人民站在一起，只要他們需要。」

▲俄羅斯用伊朗無人機攻擊烏克蘭 。（圖／路透）

根據《路透社》、《法新社》，俄軍針對烏克蘭發起的血腥殘暴無差別式自殺攻擊始於當地時間17日上午6時35分，當時俄軍向基輔派遣了28架無人機，而烏軍則試圖朝天空開槍擊落無人機，1枚防空火箭劃入天際，隨後是不斷響起的爆炸聲響與橙色火焰，出門上班上課的民眾一聽到空襲警報便嚇得魂飛魄散、四處逃竄。

從當時釋出的影片中可以看到，無人機劃過民眾頭頂，隨後墜落在某棟建築物，瞬間燃起熊熊火焰。此次俄軍對於基輔的襲擊，造成至少4人死亡、19人輕重傷，其中死者還包括懷有6個月身孕的孕婦、以及孕婦的丈夫。

另外，俄軍也於17日向烏克蘭東北部的蘇梅州（Sumy Oblast）發起慘無人道的攻擊，俄軍發射火箭攻擊當地變電所，導致至少3人死亡、9人輕重傷，鄰近村莊頓時陷入停電狀態。