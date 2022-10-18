正史上的甄嬛長這樣！身穿后服超霸氣　康熙一見就嘆「有福之人」

▲孫儷演出《後宮甄嬛傳》紅遍全亞洲。（圖／翻攝自微博／電視劇後宮甄嬛傳官方微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

電視劇《後宮甄嬛傳》火遍全亞洲，劇迷們紛紛好奇，正史中的甄嬛究竟長什麼樣子？香港故宮10月展出的北京故宮文物中，便有一幅珍藏的「孝聖憲皇后朝服像」，揭開鈕祜祿氏的神秘面紗。

據香港故宮文化博物館消息，來自北京故宮博物院的第二批共69件珍品，已於10月起亮相，用作輪換開幕起展示的書畫、紡織品及其他脆弱且對光線敏感的作品。基於文物保護的考慮，這些材質的作品只可展出3個月。

▲「孝聖憲皇后朝服像」。（圖／翻攝自北京故宮博物院）

當中展出的「孝聖憲皇后朝服像」最受關注，其為乾隆母親，於雍正8年封為熹貴妃。熹貴妃這個名字近年因孫儷等主演的電視劇《甄嬛傳》而為人熟知，可以說是「甄嬛」在歷史上的原型。

據介紹，清世宗孝聖憲皇后鈕祜祿氏為雍正之妃、乾隆之母。康熙43年，賜侍世宗藩邸為格格；50年8月生四子弘歷(即乾隆)；世宗繼位後，封為熹妃，又晉為熹貴妃；高宗繼位，遵世宗遺命，尊為皇太后；乾隆元年移居慈寧宮。

由於如今關於鈕祜祿氏的畫像不多，北京故宮所藏這幅相當珍貴。據悉，這幅畫作為乾隆帝在其生母逝世的十天後傳諭繪製，應當是最貼近真實的甄嬛畫像。

畫像可見，孝聖憲皇后長相並不豔麗，卻散發華貴氣質。實際上，據「清列朝后妃傳稿」記載，康熙皇帝曾攜弘曆一起到獅子園，探望當時隨駕的雍親王與其家眷。當弘曆生母鈕祜祿氏奉命來見時，初次見到兒媳婦的康熙皇帝說，「皇祖連謂之有福之人。」