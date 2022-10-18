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半空中「機艙濃煙密布」無法呼吸！　空服竟回乘客：替自己祈禱吧

▲▼印度香料航空（SpiceJet）班機內冒出大量濃煙。（圖／翻攝自推特）

▲印度香料航空（SpiceJet）班機內冒出大量濃煙。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

印度香料航空（SpiceJet）一架客機12日晚間起飛後，機艙內突然冒出大量煙霧，從曝光影片可以看到，艙內滿是濃煙乘客嚇得不知所措，空服員也不斷大喊著趴下，但氧氣面罩完全沒掉下來，畫面險象環生，而乘客爆料指出，當他詢問空服員該如何是好時，對方竟回他，「替自己和家人向上帝祈禱吧！」

根據《太陽報》報導，香料航空編號SG-3735客機12日晚間從果阿邦（Goa）啟航，準備飛往南部泰倫加納邦（Telangana），結果飛機居然在半空中發生意外，機艙內突然冒出大量濃煙，持續超過25分鐘。從曝光的影片可以看到，空服員不斷大喊著，「彎下腰、趴下」，而煙霧大到難以看到其他乘客，錄影的人只能開啟手機內建的手電筒。

乘客維沙爾（Vivek Vishal）表示，當時煙霧已經佈滿整個機艙，但氧氣面罩完全沒有掉下來，「香料航空拿人們的生命冒險，在這25分鐘我們幾乎快窒息，但連氧氣罩到沒有。」另一名乘客穆魯帕拉（Srikanth Mulupala）則指控空服員應對不當，「機組人員告訴我們要替自己和家人向上帝祈禱，這太令人痛心了，許多乘客都慌張地開始尖叫。」

還有乘客表示，機組人員搶走了乘客的手機，並要求刪除照片和影片。香料航空發言人則否認一切指控，強調這些論述毫無根據，機組人員遵循了應當的流程，同時在緊急疏散時間要求乘客勿用手機。

所幸這架班機當時已經快抵達目的地，最後緊急迫降在原訂的拉吉夫甘地國際機場（Rajiv Gandhi International Airport），機上86人平安疏散，僅有1人在下機時受了輕傷，而迫降也導致另外9個航班必須強制改道。

印度民航總局（DGCA）正針對此事展開調查，目前初步結果發現，是發動機溢流閥中的機油外漏，空調系統內有油，才會導致機艙冒煙。

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