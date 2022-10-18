習近平第3任期「開戰風險」更高了！　彭博：中國人越來越不耐煩

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《彭博社》17日以「習近平對台灣的激烈言論，增加他第3任期爆發戰爭的風險」為題報導，儘管習近平在20大誓言兩岸統一，但民族主義的中國人越來越不耐煩。中共黨內鷹派及愛國公眾希望，台灣問題能提出更明確與迫切的藍圖，而美國總統拜登誓言防衛台灣、美眾院議長裴洛西訪台，都讓北京必須「表現強硬」的壓力更大。

習近平在20大演說時，未如5年前那樣提及「尊重台灣現有的社會體制與生活方式」，被認為走向軍事選項。儘管入侵及海上封鎖會帶來巨大風險，但毫無行動的政治風險也在增加，尤其若他在周末獲得第3任期的話，更是如此。

此外，中國經歷3年嚴格清零政策，房地產危機也日益加劇，導致經濟持續下滑。一些人擔憂，北京可能更聚焦台灣問題，以轉移人民對於執政挑戰的注意力，而隨著台灣問題在政治方面「可被接受的」公眾論述越來越狹隘，和平解決問題的操作空間也越來越窄。

就連美國也預期，裴洛西8月訪台後，習近平將更具攻擊性。國務卿布林肯（Antony Blinken）17日表示，中國已經決定，根據比先前想像中「快得多的時間表」佔領台灣。

▲習近平在20大開幕式強硬談及台灣問題。（圖／翻攝央視）



美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）台灣與東亞研究項目主任葉耀元表示，「如果習近平沒有真的採取行動，意味著他基本上在對黨及整個國家說謊。」他認為，來自中共黨內鷹派的壓力可能最大，「中共似乎沒有退路了，因為習近平創造了這樣充滿敵意的論述。」

不過，2020及2021年，英屬哥倫比亞大學、新加坡國立大學聯合調查2000名中國人後發現，儘管3/4的人不願接受未來沒有統一，但「一場全面戰爭…似乎不比其他更溫和的政策受歡迎」。俄羅斯對烏克蘭開戰後遭致西方制裁，或許也削弱了民眾對北京發動類似攻擊的興趣。

華府的亞洲問題顧問拉魯斯（Elizabeth Larus）也提到，習近平不發動戰爭、但保持對台施壓的選項「無窮無盡」，除了更具攻擊性的戰爭遊戲，也可能禁運更多台灣產品，利誘台灣外交夥伴改變立場，進一步施壓跨國企業承認北京而非台灣。

值得注意的是，裴洛西訪台時，北京多次放話恫嚇，在很大程度上煽動民眾熱議話題，最後卻「高高舉起輕輕放下」。新加坡國立大學團隊對此表示，「民族主義是一把雙面刃，如果政府政策未能滿足狂熱情緒的需求，怒火可能會轉移到政府上。」諾丁漢大學副教授蘇利文（Jonathan Sullivan）也說，依賴民族主義情緒強化對黨支持，是一種危險策略，「他們必須謹慎不讓受歡迎的民族主義太過熱烈，若此趨勢持續下去，會出現更決定性的傾向，大談強行統一」。