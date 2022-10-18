停車誤踩油門！下秒暴衝「騎上」賓士　40萬人看傻：怎麼上去的？

????????????#NSW: Emergency services responded to an incident involving two vehicles at Westfield Hurstville this morning, with a Honda Civic being found on top of a Mercedes Benz C-Class coupe. pic.twitter.com/ZOu05A8L6D — Terror Alarm (@Terror_Alarm) October 13, 2022

實習記者蘇敏禎／綜合報導

澳洲近日發生一起「離奇」車禍，一名73歲婦人開車到購物中心的地下停車場時，竟不慎把油門當煞車，結果不但撞倒護欄，還「暴衝飛躍」直接「騎上」一旁的白色賓士，神奇的畫面讓網友看了相當傻眼。

據《每日郵報》報導，這起離奇車禍發生在雪梨赫斯特維爾（Hurstville）的西田購物中心（Westfield Shopping Centre），當時一名73歲婦人駕駛本田（HONDA）汽車準備到地下停車場尋找車位，不料卻把油門當煞車踩，整台車直接衝撞停車場閘門、撞倒護欄後車頭翹起，並一路「騎上」一旁賓士車的車頂。

▲婦人暴衝後車頭翹起，直接「騎上」一台賓士。（圖／翻攝自《joannegadallah4》TikTok）

有網友將影片PO到《TikTok》，從影片中可見，婦人駕駛的灰色汽車整台「騎在」白色賓士的車頂上，像極了兩台車在玩疊疊樂，對比周圍撞毀的護欄，確實有點好笑。所幸，這場離奇車禍只導致在場一名50多歲男子些微擦傷，肇事婦人事後則安全從車內逃出。

影片一出也引眾人熱烈討論，不少人幽默表示，「抱歉女士，妳不能將車停在別人頭上」、「疊疊樂現場」、「超好笑，到底怎麼開的？」、「這可以當本田汽車的宣傳照了，我會飛」、「婦人：它就起飛了」、「找車位最快速的方式」、「我以為這是在搞笑」。

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