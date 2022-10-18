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棺材就要運回來了！普丁動員令亂象　新兵訓練5天前線當砲灰

▲▼俄羅斯役男受徵召入伍，紛紛報到。（圖／路透）

▲許多俄軍新兵訓練不足就被派往前線。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯為烏克蘭「特別軍事行動」徵召的數十萬名後備役軍人，在傳出第一批新兵投入戰場後，現在第一批棺材將運回國內。這次徵召行動被批評將缺乏訓練的新兵直接丟入戰場，所有裝備物資食物竟然要新兵和家人自己負擔，狀況百出令俄國軍事部落客都痛批，「棺材都要運回來了，你們又在說謊了嗎？」

《紐約時報》報導，俄羅斯車里雅賓斯克省、葉卡捷琳堡和莫斯科多地證實有新兵已經死亡，其中車里雅賓斯克省是最早證實「有未經訓練的新兵死亡」消息的省份，官方日前表示在烏克蘭東部已有5名新兵陣亡。

俄羅斯軍事部落客卡什瓦洛娃（Anastasia Kashevarova）憤怒寫下，「軍事動員的結果是，男人們未經訓練就被丟到前線」，如今「棺材就要運回來了，你們告訴我們去那裡只是訓練，他們一個禮拜內不會被派上前線。你們又在說謊了嗎？」

▲▼ 俄羅斯伏爾加格勒地區（Volgograd）一名軍人2022年9月28日在集合點向預備役士兵發表談話。（圖／路透）

▲俄軍倉促進行動員令，大部分新兵基礎訓練甚至連戰場知識都極度欠缺。（圖／路透）

另外有6名俄軍士兵表示，在收到動員入伍後僅僅11天，就被派往烏東前線激戰區，當被問到是否接受過射擊打靶訓練，其中一人回答只有一次。在葉卡捷琳堡被徵召的男性穿著便服行軍，他們沒有被配給到機關槍，甚至連軍用衣服、鞋子都沒有，一名匿名人士表示，現場的男性不是喝醉就是過於年長，「救護車應該隨時待命」。

相關的抱怨不只一樁，在一處訓練中心，新兵的家屬竟然要從圍籬的另一邊把軍靴、防彈背心、背包、睡袋、藥物等幾乎所有基本裝備，一一傳給新兵，因為部隊連這些東西都沒有提供給他們。

目前為止，克里姆林宮「容忍」這些對政府動員令的批評，同時逮捕所有質疑對烏特別軍事行動的人士，或是對他們罰款，但也有人認為應該把那些批評軍隊的人抓起來。

俄羅斯總統普丁14日證實，1萬6000名新兵已經部署到作戰單位，其中有些人只接受過5到10天的訓練。他說因為俄軍前線戰線綿長，將近700英里（約1130公里），極度需要人員補充，因此新兵訓練會直接在前線進行。

一段廣為流傳的影片中，一名被徵召到第一坦克軍團的莫斯克男子表示，軍團指揮官已經清楚表明，不會進行任何射擊訓練，甚至連理論訓練都不會有。另一段影片則顯示，與烏接壤的別爾哥羅德省約500名蓬頭垢面的男子，在雨中站在火車旁，他們也是受到徵召的後備軍人，尚未被分派到指定單位，卻已經在「不人道的狀況下」集合一個禮拜了，必須自己買東西吃，也缺乏彈藥，部隊並未照顧好他們。別爾哥羅德當局宣度大部分新兵將會後送進行額外訓練。

俄羅斯空軍退伍軍人、國營媒體《塔斯社》前分析員伊利索夫（Gleb Irisov）表示，俄軍有很多特別專員，卻沒有人來訓練這些新兵，而俄軍訓練的貧乏問題存在已久，「他們在平和時期都做不好了，戰時只會更加困難。」

俄羅斯部隊欠缺訓練被詬病已久，從蘇聯時期就被視為「重量不重質」，如今克里姆林宮急於把戰力趨近於零的新兵投入戰場，則是再次證明「技巧不重要，量大就是優勢」的治軍風格。

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