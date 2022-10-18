俄軍用伊朗無人機攻擊烏克蘭　美警告：制裁合作公司及國家





▲俄羅斯被指用伊朗無人機攻擊烏克蘭 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯在烏克蘭首都基輔使用伊朗無人機進行「神風特攻隊式」攻擊後，美國國務院17日警告，將對運送伊朗無人機以及與伊朗無人機計畫合作的第三方公司及國家，進行制裁。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel ）表示，任何第三方公司、個人或國家，只要與伊朗在無人機、彈道飛彈開發上合作，或協助運送伊朗武器給俄羅斯，美國將對其採取嚴厲措施或行動。

▲伊朗自殺式無人機Shahed-136飛越基輔上空，不少目擊民眾拍下影片。（圖／路透）

美方認為俄羅斯選在基輔早晨交通的尖峰時刻，使用伊朗無人機進行攻擊，伊朗方面仍謊稱伊朗無人機沒有投入俄烏戰爭之中。巴特爾表示美方同意英國與法國的評估，認定伊朗提供俄羅斯無人機，已經違反聯合國安理會2231決議案。

2231決議案內容，美國、俄國、中國、德國、法國、英國和伊朗簽署核協議，解除國際制裁的同時限制德黑蘭當局發展核武。協議案對伊朗的武器禁令期限到2020年10月，美國前總統川普在2018年以重新談判為由退出協議，但遭到聯合國安理會否決。

西方表示協議限制的內容還包括飛彈和相關科技，期限到2023年10月，限制內容也包含了無人機在內先進武器系統的購買和出口。俄軍近日不只一次被指在烏克蘭境內使用伊朗製造的自殺式無人機Shahed-136，該型號無人機飛越烏克蘭城市上空時，也被不少目擊民眾拍下。