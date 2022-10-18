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習近平倡打贏科技戰　分析：將大增國家支出抗美

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲習近平強調，中國應在科技上自立自強。（圖／路透）

文／中央社上海17日綜合外電報導

中國國家主席習近平昨天在20大報告提倡「打贏關鍵核心技術攻堅戰」。分析師說，這可能預示北京將全面改變推展科技業方式，增加國家主導的支出和干預措施，以對抗美國施壓。

路透社報導，習近平昨天在5年1次的中共全國代表大會開幕式上發表政治報告，強調在科技上達到自立自強的目標，他在報告全文中4度提及相關字眼，而2017年中共19大報告中1次都沒有提到，他在這次提及「科技」一詞40次，而2017年報告只提到17次。

習近平在報告中未針對這個目標提及任何國家，亦未提到特定產業，但數天前美國政府才祭出衝擊廣泛的新限制，意在削弱中國為發展自身晶片產業所做的努力。

匯豐（HSBC）分析師指出，他們從中理解到的重點是，中國將擴大支出，尤其是在科學、科技、工程、數學領域，可能提供政策支持。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）表示，習近平的談話提及「迫切需要人才及促進科技進步的自給自足」。

彭藹嬈指稱：「我們相信，這是為了回應美國的『晶片法案』（CHIPS Act）。在此類半導體科技的研究支出應會增加。一般來說，中國會在這類重大會議後公布政策。」

在習近平昨天發表上述談話後，中國資訊科技公司股價今天上漲逾1%，而半導體企業股價揚升0.7%。

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