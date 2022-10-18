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布林肯：習近平領導的中國更加激進　 美仍願就共同利益合作

▲▼美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯表示，美國仍願就共同利益與中國合作。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blonken）17日表示，中國在國家主席習近平的領導下走向更加「激進」的路線，但他強調在習近平為歷史性的第三任期準備的同時，美國仍願意在共同利益上尋求合作。

綜合外電報導，習近平即將打破鄧小平時代以來，中國領導人僅連任一次的慣例，他16日在共產黨會議中讚賞自己任內的清零和打貪政策。

布林肯17日在史丹佛大學舉辦的論壇上與前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）對談，他表示在習近平的領導下，一個非常不同的中國正在崛起，「對內更加壓迫，對外更加激進，而且在更多事情上對我們自身的利益和價值造成挑戰。」

不過布林肯表示世界兩大經濟體間的關係，不應該只是淪為口號或標語，全球都期待兩大強權能在氣候變遷、全球公衛以及販毒走私方面能合作面對。

布林肯表示北京當局對於其他國家的需求，應該給予更正面而非負面的反應，若中國和美國沒有實際上的合作，那麼全球許多問題將更難解決。

美國總統拜登和習近平預計下月在峇里島舉辦的G20上進行場邊會面，這將是拜登就職以來，兩國領導人首次會面。

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