日本黑幫「中國龍」慶出獄　池袋百人聚餐爆發大亂鬥

圖文／鏡週刊

日本東京池袋一間中華料理店，13日才發生一群中國男女疑似因喝醉發生爭執，甚至有男子揪著女子的衣領、朝她丟碗盤等，沒想到16日晚間在池袋一間餐廳又發生暴力事件，當地黑幫「中國龍」（チャイニーズドラゴン，怒羅権）在慶祝同伴出獄的百人聚會上，竟演變成多人鬥毆的大型暴力現場。

綜合日媒報導，當地時間16日晚間6時半左右，位於東京都豐島區東池袋3丁目的複合商業大樓「太陽城（サンシャイン60）」58樓一間法國料理店的員工向警方通報，指出有約100人的團體客不知為何打了起來，警方獲報到場時，店內只剩下幾個人，其中一名男子頭部受傷送醫救治。

據了解，釀成百人鬥毆的團體客為黑幫「中國龍」成員，當天他們前往餐廳慶祝同伴出獄，最後卻演變成大型暴力事件，警方指出，不排除他們被其他不良團體襲擊的可能性，全案正進一步調查釐清中。「中國龍」主要由在日本的中國殘留孤兒及其後代組成，目前被日本政府定位為「等同於黑幫的反社會勢力」。

而在此暴力事件前幾天，13日同樣在池袋也發生一起由中國人引發的暴力事件，一群中國男男女女在中華料理店打了起來，有男子抓著一名女子毆打、朝她砸餐具等，店員指出，起衝突的雙方似乎互相認識，一開始很融洽，但喝醉後就吵了起來，這還是他們店裡第一次遇到這種事。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多鏡週刊報導

不能侵門踏戶！遊客鬧事蘭嶼百人大亂鬥 島民辦歡送會趕人

屏東某高中學長學弟互毆 校園淪格鬥場！數十名同學圍觀起鬨

【有片】三峽大豹溪亂鬥互丟凶器 她幫內鬼「呼呼」網笑：就是他丟你的