快訊／俄羅斯Su-34戰機墜毀爆炸　葉伊斯克居民公寓大火

A Russian military aircraft at the moment it crashed into a residential block in Yeysk, Krasnodar Krai, Russia, earlier this evening. pic.twitter.com/94pBLPFBeJ

記者柯沛辰/綜合報導

根據俄羅斯通訊社報導,一架俄羅斯Su-34戰機墜毀在本土葉伊斯克市一棟住宅公寓內,初判現場至少2死15傷。目前尚不知戰機內有多少人,但有一名飛行員已經彈射逃生。

報導指出,俄羅斯國防部證實,一架Su-34軍機從南部軍區軍用機場起飛進行飛行訓練,不料在爬升階段墜毀至葉伊斯克市一處公寓中庭內,導致燃油洩漏並起火。據生還飛行員報告,失事原因是其中一台發動機起火。

有目擊者指出,這棟公寓有9層樓,事故發生後,幾乎整棟公寓都著火了。目前消防員和救護車從全市各處趕抵現場,還有直升機前來支援。

俄羅斯緊急情況部表示,墜機後起火面積為2000平方公尺,公寓1至5樓陷入燃燒,初步確認現場至少2死15傷。

葉伊斯克市是俄羅斯南部、克拉斯諾達爾邊疆區的一個城市,就在俄軍佔領的馬里烏波爾市對面。

The moment of the fall of the russian Su-34 in #Yeysk, #russia was filmed by an outdoor video surveillance camera.#RussianUkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/miDhLcDw2d