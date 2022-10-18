　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／俄羅斯Su-34戰機墜毀爆炸　葉伊斯克居民公寓大火

記者柯沛辰／綜合報導

根據俄羅斯通訊社報導，一架俄羅斯Su-34戰機墜毀在本土葉伊斯克市一棟住宅公寓內，初判現場至少2死15傷。目前尚不知戰機內有多少人，但有一名飛行員已經彈射逃生。

報導指出，俄羅斯國防部證實，一架Su-34軍機從南部軍區軍用機場起飛進行飛行訓練，不料在爬升階段墜毀至葉伊斯克市一處公寓中庭內，導致燃油洩漏並起火。據生還飛行員報告，失事原因是其中一台發動機起火。

有目擊者指出，這棟公寓有9層樓，事故發生後，幾乎整棟公寓都著火了。目前消防員和救護車從全市各處趕抵現場，還有直升機前來支援。

俄羅斯緊急情況部表示，墜機後起火面積為2000平方公尺，公寓1至5樓陷入燃燒，初步確認現場至少2死15傷。

葉伊斯克市是俄羅斯南部、克拉斯諾達爾邊疆區的一個城市，就在俄軍佔領的馬里烏波爾市對面。

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
黃義交墜樓亡！曾坦言為何麗玲改變壞習慣
黃義交內湖住家墜樓亡「未發現遺書」　女兒赴三總指認遺體
黃義交墜樓亡！臉書最後貼文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本黑幫「中國龍」慶出獄　池袋百人聚餐爆發大亂鬥

法12歲箱屍少女曾遭性侵虐待　主嫌為24歲女遊民

烏克蘭知名指揮家拒參與「占領軍音樂會」　在家中遭俄軍槍殺

快訊／俄羅斯Su-34戰機墜毀爆炸　葉伊斯克居民公寓大火

獲極右派支持　瑞典溫和黨黨魁克里斯特森當選總理

普丁心腹警告以色列：不要向烏克蘭「提供武器」　以免破壞關係

英國財相提前宣布賦稅計畫　挽救投資人信心危機

歐盟質疑伊朗捲入「烏克蘭戰爭」　將尋求具體證據

14男無套嗨戰8女！豪宅性愛趴「女生免費入場」　尿檢陽性慘了

金正恩「愛的撫摸」北韓學生僵住！場面超尷尬　官媒吹捧：是慈父

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

台3線重機群飆速翹孤輪　錄影PO網！警開罰送辦

日本黑幫「中國龍」慶出獄　池袋百人聚餐爆發大亂鬥

法12歲箱屍少女曾遭性侵虐待　主嫌為24歲女遊民

烏克蘭知名指揮家拒參與「占領軍音樂會」　在家中遭俄軍槍殺

快訊／俄羅斯Su-34戰機墜毀爆炸　葉伊斯克居民公寓大火

獲極右派支持　瑞典溫和黨黨魁克里斯特森當選總理

普丁心腹警告以色列：不要向烏克蘭「提供武器」　以免破壞關係

英國財相提前宣布賦稅計畫　挽救投資人信心危機

歐盟質疑伊朗捲入「烏克蘭戰爭」　將尋求具體證據

14男無套嗨戰8女！豪宅性愛趴「女生免費入場」　尿檢陽性慘了

金正恩「愛的撫摸」北韓學生僵住！場面超尷尬　官媒吹捧：是慈父

水溝驚現「高速流水屍」？夾腳拖男躺平滑下山…超扯影片曝光

碧潭堤岸人行道遭淹、商家怨　新北觀旅局：本就屬河川行水區

華視6度出包案　台北地院認定「非故意造謠」裁定不罰

北市關水門3階段　見「只出不進」就要小心！再晚河水恐溢入市區

劉雨柔首鬆口婚變內幕！　淚崩揭心聲：不應該要離婚

日本黑幫「中國龍」慶出獄　池袋百人聚餐爆發大亂鬥

9年前轉會疑涉詐欺　內馬爾西班牙出庭

他了斷10年友誼！被朋友當負面「情緒垃圾桶」　LINE對話全是抱怨

高雄3屍案透天5折求售！房仲喊「帶斡旋金半夜陪看」：夠兇才便宜

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！　國民負責「要市長幹什麼」

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

國際熱門新聞

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

即／俄羅斯Su-34戰機墜毀　葉伊斯克公寓起火

人體運毒「吞209包搖頭丸」！毒袋破掉慘暴斃

老師列殺人名單　小學生發現自己名字嚇壞

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

法12歲箱屍少女曾遭性侵虐待　主嫌為24歲女遊民

金正恩當慈父「愛的撫摸」讓北韓學生僵住

獲極右派支持　瑞典溫和黨黨魁克里斯特森當選總理

拒參與俄占領軍音樂會　烏克蘭知名指揮家遭槍殺

她赴日「喝咖啡」過敏住院　搭專機要643萬

台海衝突兵推！美彈藥「第1周耗盡」原因曝

大阪環球影城又有「新人骨」！萬聖節遊客嚇壞

俄羅斯警告以色列：不要向烏克蘭「提供武器」

更多熱門

相關新聞

北韓150架戰機軍演是「灌水」！升空就墜毀

北韓150架戰機軍演是「灌水」！升空就墜毀

北韓（朝鮮）於8日罕見派出多達150架的各種機型戰機進行「大規模航空攻擊綜合演習」，作為對於美國海軍核動力航母雷根號返航軍演的回應，對此南韓緊急出動F-35A戰機回應。不過，南韓軍方事後透露，北韓為了擴大軍事層面的威脅，竟然在數字上灌水，實際出動戰機僅約100架，甚至還有戰機升空不久後便墜機。

873萬KTM「GT-XR輕跑車」登場

873萬KTM「GT-XR輕跑車」登場

烏克蘭阿公太威　一把步槍擊落俄戰機

烏克蘭阿公太威　一把步槍擊落俄戰機

解放軍南部戰區戰機深夜對抗演練 大角度盤旋戰術動作模擬實戰

解放軍南部戰區戰機深夜對抗演練 大角度盤旋戰術動作模擬實戰

快訊／16架次共機今闖台海中線　三款機型「全都是戰鬥機」

快訊／16架次共機今闖台海中線　三款機型「全都是戰鬥機」

關鍵字：

Su-34戰機葉伊斯克

讀者迴響

熱門新聞

34歲正妹女星證實罹癌　回診後「呆站醫院門口哭了」

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

「WHY AND 1/2」明年結束營業

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

5縣市豪大雨特報！泥水灌汐萬路

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

妹子屁股痛爆！醫見50元膿包…一擠「爆漿高速噴射」臭翻

秦慧珠：黃義交下午才在LINE說好

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

免9千租金！房東只有1要求還給錢

還沒結紮！黃鐙輝宣布已是五寶爸

韓網瘋傳「李姓男偶像被包養、吸毒」爆料

黃義交住家墜樓「未發現遺書」

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面