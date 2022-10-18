烏克蘭知名指揮家拒參與「占領軍音樂會」　在家中遭俄軍槍殺

Yurii Kerpatenko, principal conductor of Kherson Music & Drama Theater, was shot by R???????? troops, - Culture & Information Policy Ministry.



Russians planned concert in Kherson to show how normal life there is. Yurii refused to participate & was murdered.



RIP, true Ukrainian. pic.twitter.com/rvAcYQ78Cn — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 15, 2022

文／中央社

烏克蘭文化部16日在臉書發文表示，烏國知名指揮家克爾帕堅科（Yuriy Kerpatenko）因拒絕俄軍要求，在赫松（Kherson）占領區演出，在家中遭俄軍殘忍槍殺。

英國「衛報」報導，烏克蘭文化部在臉書發布聲明稱，俄軍為對外宣傳赫松的「和平生活更加美好」，本月1日舉辦音樂會，並邀請吉利雅室內管弦樂團（Gileya chamber orchestra）和首席指揮克爾帕堅科參與演出，但克爾帕堅科「斷然拒絕與占領軍合作」。

▲烏克蘭知名指揮家克爾帕堅科（Yuriy Kerpatenko）。（圖／翻攝自twitter／@Gerashchenko_en）



克爾帕堅科也是赫松庫利什音樂廳與劇院（Mykola Kulish Music and Drama Theatre）首席指揮。直到今年5月，他一直在臉書張貼反俄、反戰訊息。

烏國赫松地區檢察官辦公室宣布，已「基於違反戰爭法和慣例，以及蓄意謀殺」對此展開正式調查。辦公室還說，克爾帕堅科住在赫松外的家庭成員上月與他失去聯繫。

克爾帕堅科遇害消息曝光後，迅速引發烏克蘭與國際藝術家強烈譴責。

基輔出生的芬蘭指揮家斯塔謝夫斯卡 (Dalia Stasevska）說，事實上，俄羅斯對藝術家實施「服從或死亡」政策早就不是新聞，這種政策已推行數百年，「我看到許多俄羅斯同事選擇保持沉默」。

烏國獲獎小說家兼戰爭罪行調查員阿梅麗娜（Victoria Amelina）說：「我們知道俄羅斯政權正追殺倡議人士、記者、藝術家、社群領袖以及任何準備反抗占領的人。然而，即使清楚知道當前和歷史模式，我們不能、也不應該習慣聽到聰明、才華洋溢、勇敢的人們被殺，這些受害者唯一的錯就是他們為烏克蘭人。」

俄國指揮大師、捷克愛樂音樂總監畢契科夫（Semyon Bychkov）也說，俄軍行為是「純粹的種族滅絕」。這位出生於聖彼得堡的指揮家早在1970年代就離開俄羅斯。

「死亡與企鵝」（Death and the Penguin，暫譯）作者、烏克蘭知名作家克考夫（Andrei Kurkov）指出：「我越來越相信，俄羅斯不僅想占領烏克蘭領土，也在努力摧毀烏克蘭人自我認同，其中一個重要部分就是烏克蘭文化。」

在戰爭爆發之初就投筆從戎的烏國作家米赫德（Oleksandr Mykhed）怒批：「俄羅斯正試圖在占領區重建前蘇聯…蘇聯政策的一大要素就是摧毀被奴役國家的文化，包括殺害文化人、淨化圖書館、禁止使用民族語言，現在俄國占領軍也完全如法炮製。」

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