打噴嚏、流鼻水也可能是確診！ 英媒揭最新常見症狀

▲打噴嚏也可能是確診的警訊。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大部分的數據顯示，確診新冠肺炎（COVID-19）最常見的症狀是喉嚨痛，雖然在疫情流行初期，也常見到發燒、嗅覺或味覺失常等症狀，不過隨著新變種病毒的出現，流鼻涕、打噴嚏也變得普遍化。

據《鏡報》報導，英國的確診率在10天內上升了 31% ，其中老年人更為顯著。而根據最新的研究中指出，雖然之前的數據表明喉嚨痛是感染新冠肺炎最常見的症狀，但現在隨著新變種病毒的出現，情況似乎有所改變。

在疫情流行的初期，人們多數注意喉嚨痛、發燒以及嗅覺失調的症狀，但在最新的研究中，接種過一劑或多劑疫苗的患者，最常見的症狀是「1流鼻水2頭痛3打噴嚏4喉嚨痛5持續咳嗽」；而未接種疫苗的患者容易有喉嚨痛的症狀，接著是頭痛以及流鼻水。

英國衛生安全局（UKHSA）的博士拉姆斯（Dr Mary Ramsay）表示，「Covid-19 病例和住院率持續上升，因此希望民眾趕快接種疫苗，不論是第一劑或加強劑都很重要，疫苗是秋冬預防重症的最佳保護」。

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