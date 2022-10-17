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普丁心腹警告以色列：不要向烏克蘭「提供武器」　以免破壞關係

▲以色列大衛彈弓反導系統運行。（圖／路透社）

▲以色列可能因為伊朗涉入俄烏戰爭，也提供烏克蘭武器。圖為以色列大衛彈弓（David's Sling又譯大衛投石索）反導系統。（示意圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

普丁的心腹、俄羅斯安全委員會副主席、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告以色列，「不要向烏克蘭提供軍事武器」以免破壞兩國關係。梅德韋傑夫的發言，主要是針對以色列官員提到，因為伊朗提供給俄羅斯飛彈，所以以色列在俄烏戰爭很明顯將採取哪個立場。

根據CNN報導，梅德韋傑夫在Telegram發文表示，「以色列似乎正計劃向基輔政權提供武器，這是一個非常魯莽的舉動，它將破壞我們兩國之間的所有國家間關係」。

▲▼俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）

以色列僑民事務部長（其職責不包括軍事政策）16日在推特上發文，支持向烏克蘭提供軍事援助，「今天早上有報導稱，伊朗正在向俄羅斯移交彈道飛彈，毫無疑問，以色列在這場血腥衝突中應該站在哪裡，烏克蘭也該接受軍事援助了，就像美國和北約國家那樣提供」。

雖然以色列已正式譴責入侵並定期向烏克蘭提供援助，但它尚未向基輔提供任何武器，也因此被批評，沒有對俄羅斯做出更加有力的回應。

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