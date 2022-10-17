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英國財相提前宣布賦稅計畫　挽救投資人信心危機

▲▼英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）。（圖／路透）

▲英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）。（圖／路透） 

文／中央社

英國新任財政大臣韓特將在今天公布賦稅和預算措施，比預定時間提前兩週，以挽救投資人對首相特拉斯政府的信心。

路透社報導，韓特（Jeremy Hunt，又譯杭特）14日接替夸騰（Kwasi Kwarteng）出任財相後，即忙著重新撰寫首相特拉斯（Liz Truss）的經濟計畫，力圖阻止9月23日特拉斯政府宣布沒有財源作為後盾減稅案引發的債市跌勢。

英國財政部表示：「財政大臣將在今天稍後發表聲明，將中期財政計畫的措施提前。這項中期財政計畫將對財政永續性帶來支撐。今天下午他也將在下議院發表聲明。」

英鎊聞訊在亞洲盤兌美元升值約1%。

韓特週末和特拉斯會面大幅修改特拉斯原本的經濟計畫。特拉斯上台僅一個多月，權力即受到這場危機的嚴重削弱。特拉斯是英國6年來第4位首相。

英國下議院財政委員會主席保守黨議員斯特萊德（Mel Stride）在推特發文說：「韓特財相一上任就強勢出手，採取必要行動，動作迅速。提早在今天前往下議院發表聲明是明智之舉，成為出乎市場意料之外的正面消息。這對外釋出訊息：『我們已採取必要行動，事情已搞定』。」

英國財政部表示，韓特將在既定的10月31日公布完整版的中期財政計畫，同時預算責任局（Office for Budget Responsibility）將提供獨立預測。

財政部表示，韓特昨天晚間和英國央行英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）以及英國債務管理局（Debt Management Office）局長會面，向他們說明他的計畫。

英國央行總裁貝里15日已對韓特投下信心一票，他說兩人已針對解決公共財政問題的必要性交換意見。不過，貝里也說，即使英國經濟近期可能陷入衰退，下月利率仍可能必須大幅調升。

彭博16日報導，在英國首相特拉斯緊急撤換財政大臣夸騰、並恢復提高企業稅後，高盛集團（Goldman Sachs）分析師下修英國經濟成長預估。

彭博引述高盛分析師的研究報告：「在陷入疲軟的成長動能、大幅緊縮財政狀況、以及明年4月起調高企業稅等情況下，我們進一步下修我們對英國成長前景的預估，我們現在預期會有更嚴重的衰退。」

高盛調降2023年英國經濟展望，由之前預估萎縮0.4%，下修至萎縮1.0%。2023年底，英國核心通膨將來到3.1%，較之前的3.3%下修。

英國首相特拉斯原本誓言將企業稅凍結在19%，卻在14日政策大轉變表示，明年將調高企業稅至25%。

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