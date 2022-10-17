14男無套嗨戰8女！豪宅性愛趴「女生免費入場」　尿檢陽性慘了

▲這場性愛派對主辦者年紀才19歲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay ，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞檳州一群年輕人參加豪宅性愛派對，男性須繳納80令吉至100令吉（約新台幣580至725元）入場，女性參加則免收費。當地警方13日凌晨突擊檢查，總計逮捕14男8女，現場搜出毒品，但沒有發現保險套，其中6人尿檢結果對毒品呈現陽性反應。

綜合星洲網、中國報報導，這場性愛派對辦在峇都丁宜一處3層樓的豪宅，19歲主辦者透過租房平台，以1000令吉（約新台幣7253元）租下豪宅一晚。警方13日凌晨1時40分左右上門取締，總共逮捕22人，包括14男8女，年齡介於16歲至21歲之間，包括6名未成年者，現場搜出0.9克K他命以及3粒1.6克搖頭丸，沒有發現保險套。

已知落網的22人之中，其中一人為中學生，其餘者包括廣場商店職員、自雇人士或無業，有6名成年人的尿檢結果對毒品呈現陽性反應。警方援引1952年危險毒品法令相關條文調查此案，「所有人被安排接受伊斯蘭宗教輔導課程，父母與監護人也被通知來警局了解此事」。

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