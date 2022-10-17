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伊朗監獄「火場煉獄」增至8死　獄警狂丟催淚彈！囚犯破窗只求呼吸

記者張寧倢／編譯

伊朗一座關押的政治犯監獄周六（15日）發生致命火災。親政府通訊社17日在推特發布消息稱，首都德黑蘭的埃文監獄（Evin prison）大火死亡人數已上修至8人。人權運動者和家屬引述被關押者說法稱，當晚獄警不斷發射催淚彈，導致許多囚犯不得不打破窗戶才能呼吸。

▲▼伊朗監獄15日發生大火，至少8人死亡，數十人受傷。（圖／路透）

▲伊朗監獄15日發生大火，至少8人死亡，超過60多人受傷。（圖／路透）

根據CNN報導，伊朗親政府的「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim）17日推文指出，埃文監獄火災死亡人數增至8人。國營媒體「伊朗伊斯蘭共和國通訊社」（IRNA）則引述當局說法，指稱是囚犯在倉庫縱火才導致數十人受傷。

最近幾周，伊朗因22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）疑似未戴好頭巾被道德警察逮捕後毆死，引發數十年來最大規模的抗議活動，而發生致命火災的埃文監獄更是伊朗著名的政治犯監獄，身為囚犯的62歲異議人士、獲獎電影導演帕納西（Jafar Panahi）打電話給妻子塞迪（Tahereh Saeedi）透露了15日火災當晚的情況。

塞迪說，丈夫看見監獄看守向囚犯發射催淚彈，幸好他和獄友兼電影製片拉索洛夫（Mohammad Rasoulof）健康狀況良好。然而，帕納西並不是唯一提供類似說法的人，監獄內部消息人士向支持改革派的媒體透露，火災發生後獄警整夜都在發射催淚彈，在許多情況下囚犯們被迫打破窗戶才得以呼吸。

曾經被關在此處的人權運動家戴米（Atena Daemi）表示，一名女囚犯也說她看見安全官員發射催淚彈，而她所在的8號牢房沒有水、麵包與煤氣，其中45人被轉移到「未知的地方」，雖然目前「大家都很好，但他們擔心會被移監至他處，單獨監禁或審訊。」

多名囚犯的共同律師尼利（Mostafa Nili）說，許多受刑人已被轉移到德黑蘭以西20公里的另一處監獄。伊朗電視台畫面也拍到一輛巴士駛離埃文監獄。儘管德黑蘭檢察官薩利希（Ali Salehi）表示，監獄內部的「衝突」（conflict）與頭巾女孩的抗議活動無關，但總部設於紐約的伊朗人權中心（CHRI）負責人推文批評，「在伊朗，沒有任何一名囚犯是安全的，人們會因批評國家而受傷或致死。」

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