美智庫兵推「台海衝突」慘了！美軍彈藥第1周就耗盡　全軍援烏克蘭

▲美國標槍反坦克飛彈（Javelin）系統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

自烏俄戰爭開打以來，美國已經向烏克蘭提供大量軍援，包含刺針（Stinger）防空飛彈與標槍（Javelin）反戰車飛彈等。華府智庫表示，這凸顯了美國可能還沒做好準備在戰場上面對中國，因為兵推結果顯示，若台海開戰，美軍支援的飛彈將在第一周就耗盡。

根據《華爾街日報》報導，華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）表示，烏克蘭戰爭暴露了美國國防基礎的缺陷，這可能危及與中國開戰的能力，因為華府對烏克蘭的援助，耗盡了五角大廈的武器和彈藥儲備，包含重要的刺針防空飛彈、標槍反戰車飛彈與M777榴彈砲等。

▲美國「刺針」防空導彈（Stinger missile）。（圖／達志影像／美聯社）



CSIS兵推20次台海開戰的可能情況，結果發現美國在衝突發生的第一周，就會耗盡所有地對空導彈與遠程反艦導彈；這些彈藥在台海衝突中非常重要，因為它有能力從中國防禦系統之外打擊中國海軍艦隊。

CSIS表示，美國目前的國防工業基礎是在和平環境中運作的，這凸顯出一個很大的問題，那就是戰時的準備可能會不足，在面對另一場重大的區域衝突時，軍火需求可能會超過五角大廈的計畫和庫存。

美國並不是唯一面臨這一挑戰的國家，CSIS的另一次兵推結果顯示，英國同樣在一個多星期就耗盡全國儲備的關鍵彈藥。《華爾街日報》指出，這些問題沒有快速或簡單的解決方案，五角大廈必須從現在開始重新評估一場或多場戰爭的彈藥需求，包含不同強度的衝突中，陸、海、空軍關鍵彈藥的支出率。

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