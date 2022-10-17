恐怖女老師製作殺人名單　小學生發現「自己名字也在上面」報案

▲女童發現自己成為老師的暗殺目標嚇壞。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州25歲女老師安潔莉卡(Angelica Carraquillo-Torres)竟然製作一份殺人名單，名單上還出現許多同事甚至學生的名字，一名小五學生發現自己竟然也被列在名單上，嚇得向學校申訴。

東芝加哥(East Chicago)聖斯坦尼斯勞斯小學(St. Stanislaus School)小五女學生波西亞(Portia Jones)12日向學校表示，女老師安潔莉卡告訴她，想殺死朋友、同事和一半家人，「她說她有一份殺人名單，她想掐死我們，想要自殺，我們真的很害怕，她還要我們不要擔心，因為我們的名字在名單最下面」。

校長福伊(Angelica Foy)接獲消息後立即找安潔莉卡會談，沒想到安潔莉卡坦承她真的有一份殺人名單，還有將至少一名學生的名字列在上面，讓福伊立即報案，並決定將這名老師暫時停職。

警方表示，他們接獲報案後，已於13日上午11時15分左右，在安潔莉卡位於格里菲斯(Griffith)家中將人逮捕，案件正在調查中。事件傳出後引發家長與學生恐慌，還有家長氣憤表示，「校方當時不應該讓女老師回家，警察應該立刻就把她逮捕」。

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