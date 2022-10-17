至少1死！基輔大樓遇襲現場曝光　澤倫斯基：俄軍無法擊垮我們

▲基輔大樓遇襲。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭首都基輔17日遭俄軍神風自殺無人機襲擊，數棟民宅毀損，至少造成1人死亡。這是基輔連續第二個星期一被爆炸及空襲警報驚醒，總統澤倫斯基表示，「敵人可以攻擊我們的城市，但無法擊垮我們」。

綜合衛報等外媒報導，基輔17日上午發生多起無人機襲擊事件，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）最新說明指出，俄羅斯總共朝基輔方向派出28架無人機，在大部分被烏克蘭武裝部隊及防空單位擊落之際，基輔一共發生5次爆炸，其中一次爆炸就發生在市中心舍甫琴科區。

克里契科進一步說明，該區一棟民宅大樓受到俄軍神風無人機攻擊後爆炸，大樓內18人獲救，但有2人被埋在廢墟下。隨著救援行動持續進行，稍早已發現一具女性遺體，還有一人受困殘骸中。

Zelensky posts a video of the residential building that was hit in Kyiv,

filmed by witnesses. Says Russia will attack “but won’t be able to break us” pic.twitter.com/KX7T0jvsYF — Isobel Koshiw (@IKoshiw) October 17, 2022

▲俄軍無人機攻擊後，烏克蘭當局確認至少有一人死亡。（圖／路透）

談及俄軍的最新無人機攻擊，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，「敵人（俄軍）整夜整日地恐嚇平民，用神風無人機和飛彈攻擊烏克蘭全境，基輔一棟居民大樓被擊中，敵人可以攻擊我們的城市，但無法擊垮我們，佔領者只會得到公正懲罰與子孫後代的譴責，我們一定會取得勝利」。

▼烏克蘭首都基輔爆炸發生後，一名男子倒在地上。（上圖／CFP）

▼俄軍無人機來襲，烏克蘭武裝人員在空襲警報響起時進行躲避。（圖／路透）

烏克蘭駐愛沙尼亞大使貝塔莎（Mariana Betsa）也不斷透過推特更新基輔的最新狀況。她說，俄軍有15架無人機在接近基輔途中被摧毀，但有4架神風無人機抵達目標所在地，包括擊中民宅。

烏克蘭空軍表示，在17日凌晨3時30分起至6時50分之間，部隊在烏克蘭東部及南部擊落多架伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）神風無人機，以及3枚巡弋飛彈。

4 kamikaze drones reached their targets, including hitting residential building. 15 drones where destroyed while approaching Kyiv #StopRussia #StandWithUkraine Photo: AFP, Yasuyoshi Chiba pic.twitter.com/T7EBwOcIIu — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 17, 2022

▼ 基輔17日遇襲現場的殘骸。（圖／CFP）

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