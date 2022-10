至少1死！基輔大樓遇襲現場曝光　澤倫斯基：俄軍無法擊垮我們

▲基輔大樓遇襲。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭首都基輔17日遭俄軍神風自殺無人機襲擊,數棟民宅毀損,至少造成1人死亡。這是基輔連續第二個星期一被爆炸及空襲警報驚醒,總統澤倫斯基表示,「敵人可以攻擊我們的城市,但無法擊垮我們」。

綜合衛報等外媒報導,基輔17日上午發生多起無人機襲擊事件,基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)最新說明指出,俄羅斯總共朝基輔方向派出28架無人機,在大部分被烏克蘭武裝部隊及防空單位擊落之際,基輔一共發生5次爆炸,其中一次爆炸就發生在市中心舍甫琴科區。

克里契科進一步說明,該區一棟民宅大樓受到俄軍神風無人機攻擊後爆炸,大樓內18人獲救,但有2人被埋在廢墟下。隨著救援行動持續進行,稍早已發現一具女性遺體,還有一人受困殘骸中。

Zelensky posts a video of the residential building that was hit in Kyiv,

filmed by witnesses. Says Russia will attack “but won’t be able to break us” pic.twitter.com/KX7T0jvsYF