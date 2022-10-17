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基輔遭神風無人機狂轟！多棟建築物遇襲直竄濃煙　更多畫面曝光

▲▼烏克蘭首都基輔17日遭無人機轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭首都基輔17日遭無人機轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭首都基輔17日發生多起爆炸，截至目前已發生至少9起無人機攻擊事件，當地建築物飄出陣陣濃煙。烏克蘭當局稍早已證實基輔遭到神風無人機（kamikaze drones）攻擊，有多棟建築物毀損，另據基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）發布的照片，地上出現無人機殘骸。

目前針對基輔的攻擊仍在持續中，基輔市長克里契科也警告，接下來可能還會有新一波的攻擊。他稍早證實，爆炸地點就在市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivskyi），目前尚未有人員傷亡消息傳出。舍甫琴科區正是俄軍10月10日多次發動襲擊的地點之一，是當地許多大學與政府機構所在地。

▲▼烏克蘭首都基輔17日遭無人機轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）證實，基輔17日遭到神風無人機（kamikaze drones）攻擊。消息指出，在無人機飛越基輔上空時，烏克蘭士兵朝它開槍但並未擊中，最終讓無人機墜地。

▲▼ 烏克蘭首都基輔17日遭神風無人機攻擊。（圖／路透）

▲▼多棟建築物遇襲後竄出濃煙。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭首都基輔17日遭神風無人機攻擊。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭首都基輔17日遭神風無人機攻擊。（圖／路透）

烏軍指出，神風無人機比飛彈更加便宜，且不那麼複雜，還能有效對地面目標造成破壞。「見證者-136」（Shahed-136）神風無人機能在空中停留數小時，可在潛在攻擊目標上空盤旋，接著飛向敵軍部隊、裝甲或建築物撞擊爆炸。

除了基輔之外，烏克蘭第四大城第聶伯羅（Dnipro）的能源工廠同樣在17日遇襲，接連引發大火。另外，札波羅熱（Zaporizhzhia）市議會秘書庫爾特夫（Anatoly Kurtev）透露，俄軍針對札波羅熱城市外圍與郊區發動連夜空襲，依據初步數據，無人員傷亡。

基輔市中心連環爆！神風無人機狂襲　多棟建築物被毀

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