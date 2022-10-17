俄「鬼坦克」原地猛打轉！士兵下場曝光　無人機秒丟2炸彈

▲俄軍T-80BV坦克原地神秘打轉，士兵一走出就被擊斃。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯軍隊持續在東部前線交戰，近來推特上流傳著一段「鬼坦克」影片，只見一輛俄軍坦克不斷在原地旋轉畫圈，將泥地畫出如神祕麥田圈一樣的圖案。在另外一段影片中可看到，有俄國士兵從坦克中走出，立刻就被烏軍的炸彈給炸死。

#Ukraine: A Russian T-80BV tank was hit by Ukrainian fire, losing a track and with the crew killed/wounded- but the engine was still running, leading to a never ending collection of circles. pic.twitter.com/xIX5pPMEAH — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 16, 2022

推特近來流傳一段俄軍坦克詭異移動的影片，影片中的俄軍T-80BV坦克不斷在一處泥地上旋轉，地上的草皮全部被磨光，只剩下如麥田圈一樣的神祕圖案。有網友留言形容，這就像是一輛無人駕駛的鬼坦克，影片已經被觀看超過一百萬次。

不過，這輛坦克並非無人駕駛，而是因為履帶斷裂，才會不受控制的原地打轉；另一段影片則顯示，這輛坦克不久後疑似因燃油耗盡而停了下來，有一名俄兵從裡面走出，但恐怖的是，烏軍的無人機早已在上空待命，等士兵出現後，立刻丟下兩枚炸彈將他炸死，現場也冒出陣陣煙霧。

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