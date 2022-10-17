　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄「鬼坦克」原地猛打轉！士兵下場曝光　無人機秒丟2炸彈

▲▼俄軍T-80BV坦克。（圖／翻攝自推特）

▲俄軍T-80BV坦克原地神秘打轉，士兵一走出就被擊斃。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯軍隊持續在東部前線交戰，近來推特上流傳著一段「鬼坦克」影片，只見一輛俄軍坦克不斷在原地旋轉畫圈，將泥地畫出如神祕麥田圈一樣的圖案。在另外一段影片中可看到，有俄國士兵從坦克中走出，立刻就被烏軍的炸彈給炸死。

推特近來流傳一段俄軍坦克詭異移動的影片，影片中的俄軍T-80BV坦克不斷在一處泥地上旋轉，地上的草皮全部被磨光，只剩下如麥田圈一樣的神祕圖案。有網友留言形容，這就像是一輛無人駕駛的鬼坦克，影片已經被觀看超過一百萬次。

不過，這輛坦克並非無人駕駛，而是因為履帶斷裂，才會不受控制的原地打轉；另一段影片則顯示，這輛坦克不久後疑似因燃油耗盡而停了下來，有一名俄兵從裡面走出，但恐怖的是，烏軍的無人機早已在上空待命，等士兵出現後，立刻丟下兩枚炸彈將他炸死，現場也冒出陣陣煙霧。

►普丁下台恐更糟！英前情報首長驚曝「下一任人選」恐怖特質
►俄軍內鬨？打靶變「恐怖掃射」實際死亡估逾20人　1槍手仍在逃中
►烏克蘭稱俄軍6.5萬人陣亡　若屬實將超越美國越戰死亡人數

20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
酒駕逆向撞擊影片曝！小貨車旋轉360度　無辜男臉毀雙腿全斷
快訊／黑心業者倒強酸廢液　台中環保局急籲：不要喝地下水
台東捕獲「猛毒魚」！　罕見物種全球僅三地現蹤
快訊／下班注意！北市超大豪雨「紫爆」　雨彈續炸7縣市
星巴克、路易莎蓋大店！搶進雜草重劃區　在地驚：冒出好多人
本土劇女星謊報「只有27歲」！　實際年齡意外曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

警察追捕偷車男　攔查發現「車上有2幼孩」哭喊：他不是我爸

伊朗監獄「火場煉獄」增至8死　獄警狂丟催淚彈！囚犯破窗只求呼吸

日本「最古老廁所」被撞壞！他打錯倒車檔　秒暴衝進古蹟

至少1死！基輔大樓遇襲現場曝光　澤倫斯基：俄軍無法擊垮我們

恐怖女老師製作殺人名單　小學生發現「自己名字也在上面」報案

日女國中生失蹤7天　離奇墜橋亡！28歲男網友認「協助自殺」

俄「鬼坦克」原地猛打轉！士兵下場曝光　無人機秒丟2炸彈

變電站遭俄砲轟！　札波羅熱核電廠「最後一條外部電路」被切斷

普丁下台恐更糟！英前情報首長驚曝「下一任人選」恐怖特質

俄軍內鬨？打靶變「恐怖掃射」實際死亡估逾20人　1槍手仍在逃中

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

警察追捕偷車男　攔查發現「車上有2幼孩」哭喊：他不是我爸

伊朗監獄「火場煉獄」增至8死　獄警狂丟催淚彈！囚犯破窗只求呼吸

日本「最古老廁所」被撞壞！他打錯倒車檔　秒暴衝進古蹟

至少1死！基輔大樓遇襲現場曝光　澤倫斯基：俄軍無法擊垮我們

恐怖女老師製作殺人名單　小學生發現「自己名字也在上面」報案

日女國中生失蹤7天　離奇墜橋亡！28歲男網友認「協助自殺」

俄「鬼坦克」原地猛打轉！士兵下場曝光　無人機秒丟2炸彈

變電站遭俄砲轟！　札波羅熱核電廠「最後一條外部電路」被切斷

普丁下台恐更糟！英前情報首長驚曝「下一任人選」恐怖特質

俄軍內鬨？打靶變「恐怖掃射」實際死亡估逾20人　1槍手仍在逃中

腐敗最容易顛覆政權！　習10年打貪腐政績：20.7萬名高官落馬

LINE貼圖「Q彈可愛卡通明星」傳言四起　公司急發3項澄清

孫藝珍4月孕肚曝光！　出席婚禮「正面被拍」超氣質：真的漂亮

A-Lin絕美大紅髮造型曝光！　重返校園飆舞熱唱...台下全嗨炸

警察追捕偷車男　攔查發現「車上有2幼孩」哭喊：他不是我爸

丁學文／中國稱普世價值是西方強加的　企圖建立新秩序

捕獲「濃密毛髮」蚊子發文求解　網友妙回：這是元老，休得無禮

嗨on三條崙！雲林風箏衝浪公開賽暨體驗活動　10／22登場

伊朗監獄「火場煉獄」增至8死　獄警狂丟催淚彈！囚犯破窗只求呼吸

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！B型搭這生肖財運暴漲

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

國際熱門新聞

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

去夜店遭綁架　女被關狗籠20天凌虐

大阪環球影城又有「新人骨」！萬聖節遊客嚇壞

土耳其丟包92名全裸難民　希臘怒批「文明之恥」

拜登祭制裁　中國半導體一夕斬首

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

她坐窗邊想跳樓　被消防員踹回房內

3年70億隻松葉蟹消失！　駭人真相曝

27歲男「對精液過敏」　慘禁慾10年！

包包飄出「惡臭味」全機作噁　美航班迫降乘客急送醫

普丁4大錯誤！前美軍高官：明年夏季烏軍收復克里米亞

馬斯克：俄試圖扼殺烏克蘭星鏈網路

殺豬變殺人！　英女受邀獵野豬慘被打死

更多熱門

相關新聞

遇俄轟炸　札波羅熱核電廠外部電路斷光

遇俄轟炸　札波羅熱核電廠外部電路斷光

俄羅斯10日以來加強襲擊烏克蘭全境，17日上午更使用神風式無人機（kamikaze drone）轟炸基輔。烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）在Telegram發布聲明稱，由於變電所17日遭到俄羅斯砲擊，札波羅熱核電廠最後一條外部電力線路也被切斷，再次與國家電網斷連，只能使用廠內的柴油發電機組維持運作。

普丁下台恐更糟　英前情報首長曝關鍵

普丁下台恐更糟　英前情報首長曝關鍵

俄軍內鬨？打靶變「恐怖掃射」死逾20人

俄軍內鬨？打靶變「恐怖掃射」死逾20人

基輔遭無人機狂轟　畫面曝光

基輔遭無人機狂轟　畫面曝光

基輔市中心連環爆　無人機狂襲

基輔市中心連環爆　無人機狂襲

關鍵字：

烏俄戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武T-80BV坦克

讀者迴響

熱門新聞

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

LINE貼圖「Q彈可愛卡通明星」免費下載　官方：非詐騙、只限到今晚

5爪特寫曝光！全村圍捕200斤白豬　傳說人投胎不能殺

《全明星4》脫口3句話挨轟「太囂張」！

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

小S氣到離家　老公一句話秒破冰

好市多2022黑色購物節時間曝光！

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面