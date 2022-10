基輔市中心連環爆！神風無人機狂襲　多棟建築物被毀

▲烏克蘭首都基輔10日遭俄軍大規模攻擊。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭首都基輔17日清晨7時左右發生多起爆炸,基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)已證實,其中一個爆炸地點就在市中心的舍甫琴科區(Shevchenkivskyi)。烏克蘭證實,基輔17日遭到神風無人機(kamikaze drones)攻擊,已有多棟建築物被毀。

這次遇襲的舍甫琴科區,正是俄軍10月10日多次發動襲擊的地點之一。克里契科透過社群平台Telegram表示,基輔市中心舍甫琴科區發生爆炸事件,不只一次,空襲警報持續,請民眾待在避難地點,當地一棟非住宅大樓遇襲起火,多棟住宅大樓毀損。

衛報記者博非(Daniel Boffey)指出,在距離基輔火車站非常近的附近地點,發生3次無人機襲擊。烏克蘭鐵路公司負責人卡邁辛(Alexander Kamyshin)透露,基輔中央車站附近遇襲,所幸無人傷亡,乘客均安。

Mayor Klitschko confirmed the explosion in the Shevchenko district in Kyiv. pic.twitter.com/o8dFqpzqLs

Three Kamikaze drone strikes this morning very near to Kyiv train station. Tell tale moped style noise followed by hell of a bang pic.twitter.com/E6OBR99pIf