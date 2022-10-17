基輔市中心連環爆！神風無人機狂襲　多棟建築物被毀

▲烏克蘭首都基輔10日遭俄軍大規模攻擊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭首都基輔17日清晨7時左右發生多起爆炸，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）已證實，其中一個爆炸地點就在市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）。烏克蘭證實，基輔17日遭到神風無人機（kamikaze drones）攻擊，已有多棟建築物被毀。

這次遇襲的舍甫琴科區，正是俄軍10月10日多次發動襲擊的地點之一。克里契科透過社群平台Telegram表示，基輔市中心舍甫琴科區發生爆炸事件，不只一次，空襲警報持續，請民眾待在避難地點，當地一棟非住宅大樓遇襲起火，多棟住宅大樓毀損。

衛報記者博非（Daniel Boffey）指出，在距離基輔火車站非常近的附近地點，發生3次無人機襲擊。烏克蘭鐵路公司負責人卡邁辛（Alexander Kamyshin）透露，基輔中央車站附近遇襲，所幸無人傷亡，乘客均安。

Mayor Klitschko confirmed the explosion in the Shevchenko district in Kyiv. pic.twitter.com/o8dFqpzqLs — Misha Komadovsky (@komadovsky) October 17, 2022

Three Kamikaze drone strikes this morning very near to Kyiv train station. Tell tale moped style noise followed by hell of a bang pic.twitter.com/E6OBR99pIf — Daniel Boffey (@danielboffey) October 17, 2022

在爆炸事件發生後，烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）證實，基輔17日遭到神風無人機（kamikaze drones）攻擊，烏克蘭需要更多防空系統，越快越好，需要更多武器。

依據烏克蘭軍方官員說法，神風無人機比飛彈更加便宜，且不那麼複雜，還能有效對地面目標造成破壞。「見證者-136」（Shahed-136）神風無人機能在空中停留數小時，可在潛在攻擊目標上空盤旋，接著飛向敵軍部隊、裝甲或建築物撞擊爆炸。

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