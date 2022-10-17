烏克蘭稱俄軍6.5萬人陣亡　若屬實將超越美國越戰死亡人數

▲由於克里姆林宮很少向大眾公布戰場損失統計，難以得知確切情況。圖為俄羅斯軍隊。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭武裝部隊參謀總部16日稱，自俄羅斯軍隊2月24日全面入侵以來，約有6.5萬名士兵陣亡。這項統計未經證實，如果準確為真，意味著俄方開戰8月的士兵死亡人數，超越美國在越戰中陣亡的5.8萬人。

新聞週刊（Newsweek）報導，烏克蘭官方這份統計數據囊括俄方陣亡人數與裝備損失，稱俄軍損失2529輛坦克、5193輛裝甲人員車輛、16艘戰艦船隻、268架飛機、242架直升機，且截至10月16日，俄方陣亡約6.5萬人。這數字比烏方官員9月21日估計數據高出1萬人。

若這項未經證實的統計數據為真，將意味著俄羅斯開戰烏克蘭8個月的死亡人數，超越20年越戰的美國陣亡人數。越南退伍軍人紀念基金會（Vietnam Veterans Memorial Fund）數據顯示，美國有5萬8281人在越戰中陣亡。

由於克里姆林宮很少向大眾公布戰場損失統計，難以得知確切情況。依據俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）上個月的說詞，俄方自衝突開始以來，已有5937名士兵喪生。

不過，俄羅斯與烏克蘭官方公布的數據都受到專家批評。倫敦國王學院防務研究客座教授克拉克（Michael Clarke）表示，「俄羅斯的5000多人陣亡數字完全不切實際，而烏克蘭的數據可能過高」，俄方陣亡人數可能落在3萬至4萬人之間，包括瓦格納傭兵與敘利亞組織成員，且許多俄方人員死亡的原因是沒有得到適當治療，除非烏克蘭人及時趕到，否則往往會被留在戰場上等死。

報導也稱，烏克蘭陣亡人數同樣無從得知。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）曾說，截至8月22日，近9000名烏克蘭軍事人員喪命。另方面，聯合國證實，截至10月9日已有6221名烏克蘭平民死亡。

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