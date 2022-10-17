習近平20大未提國際關係　專家曝：已給予美國「間接訊息」

▲中國國家主席、中共總書記習近平。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中共二十大16日登場，中共總書記習近平全場演說僅耗時1小時50分鐘，未讀全文．且為明確提及中國大陸未來具體的外交政策，也未談到中國大陸近5年來與各國的外交關係。但專家分析指出，習近平在演說中已對美國發出間接訊息，「中國將發展自己的方式，來應對西方所施加的挑戰。」

根據《南華早報》報導，習近平在二十大（20大）發表政治報告，除了演講時間較2017年十九大少了一個小時外，他也未提及外交政策與中國大陸近5年來與各國的外交關係，尤其是與美國在晶片市場上的角力。

美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範，幾近全面性封殺中國半導體發展。

習近平雖未在演講中提及美國，但確實表達教育、技術和人才是中國發展成強國的重要基礎，強調中國科技必須自力更生，「必須堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力。」

習近平提到，中國大陸反對任何單邊主義、保護主義、霸淩行徑，並推動構建新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，形同發展具中國特色的大國外交。他強調，中國將實行更加積極主動的開放戰略，共建「一帶一路」成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。

北京清華大學國家戰略研究所資深研究員謝茂松指出，習近平的報告表明，中國將發展自己的方式來應對西方所施加的挑戰，「值得注意的是，中國正在推動建設開放型世界經濟，當西方國家試圖脫鉤時，中國將反其道而行，與其他國家建立更多夥伴關係，有更多的貿易和投資合作。」

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