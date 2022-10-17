15歲男持霰彈槍隨機殺人「浴室射殺16歲哥」　女為了救狗慘被殺

▲女子為了寵物狗被射殺。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州上周發生重大槍擊案，一名15歲少年在住宅區持霰彈槍朝7人開槍，最後造成5人死亡。其中一名死者是35歲女子馬歇爾(Mary Marshall)，未婚夫斯蒂爾(Robert Steele)傷心透露，他和馬歇爾再過2個禮拜就要舉辦婚禮，沒想到對方卻為了救狗慘成槍下亡魂。

事件13日發生在北卡州首府羅里市(Raleigh)，斯蒂爾表示，未婚妻在死前打電話告訴他，「我需要你立刻回家，狗掙脫項圈跑走了，我剛剛聽到槍聲」，對方跑出去找狗後失蹤，後來警方上門詢問，他便知道大事不妙，「警察詢問她身上的刺青，那時我們就知道，她死了」。

死者父親湯瑪斯(Thomas Marshall)也強忍悲痛表示，他十分期待女兒即將到來的婚禮，等著陪女兒一起走紅毯，如今卻再也不可能實現。警方後來逮捕到一名15歲少年，當地媒體指出，凶嫌疑似為15歲少年奧斯汀(Austin Thomson)，16歲哥哥詹姆斯(James Thompson)也慘死在他槍下，受害者中還包含一名下班警察。

消息人士透露，凶嫌母親伊莉絲(Elise)，當晚著急趕回家中，結果在浴室目睹16歲兒子已經被射殺。奧斯汀後來把自己鎖在一棟建築物中，警方進入後發現他頭部中槍，送醫後目前仍處於危殆狀況，若是康復將會以成年人身分受審，被控犯下5起謀殺案。