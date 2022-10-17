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習近平將進入第3任　華郵：美國應反思政策

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國共產黨第20次全國代表大會（20大）正在北京召開，幾乎可以肯定習近平將進入第3任任期。（圖／路透）

中央社記者江今葉華盛頓16日專電

中共20大正在北京召開，如無意外，中國國家主席習近平將進入第3任。華盛頓郵報社論表示，中國崛起不如預期和諧，現在是美國反思過去對中國一廂情願與誤判的時刻，以避免重蹈類似錯誤。

中國共產黨第20次全國代表大會（20大）正在北京召開，幾乎可以肯定習近平將進入第3任任期，繼續統治14億中國人。華盛頓郵報今天發表社論指出，中共將確認國家擴張與獨裁，而非合作與人權，將成為中共指導原則。

▲中共第二十次全國代表大會開幕式，2500中外媒體聚集北京。（圖／記者任以芳攝）

社論指出，習近平任內壓制異議人士、重新灌輸馬克思列寧主義、對民眾進行系統性監控、清除黨內潛在反對者，並透過強迫勞動與大規模監禁的種族滅絕運動鎮壓西藏、香港與新疆穆斯林。習近平擴大並提高中國軍事能力，重申北京對台灣的主張。最近一次是在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台時，透過大規模軍事演習表達不滿。

在故美國總統尼克森（Richard Nixon）對中國開放半世紀後，在前美國總統柯林頓（Bill Clinton）在國會跨黨派支持下給予中國最惠國待遇地位（MFN）20年後，社論指出，很顯然地，美國無法引導中國的崛起、兼顧美國的戰略利益，也無法引導中國崛起與以規則為基礎的國際秩序相協調。

社論表示，習近平的加冕典禮是美國外交政策制定者反思過去一廂情願與誤判的時刻，同時避免類似的錯誤，但又不會陷入前任總統川普（Donald Trump）粗魯的與插曲式的敵意。

▲美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）。（圖／達志影像／美聯社）

社論指出，共和黨對中國更加懷疑的姿態意味著美國總統拜登（Joe Biden）擁有兩黨共識的優勢，支持與北京競爭的共識與過去支持接觸的共識一樣廣泛。拜登大力支持台灣作為不受中國威脅的民主政體存在的權利，支持美、澳、日、韓聯盟，並邀請印度參與「四方安全對話」（Quad），協助遏制中國。拜登近期也限制中國爭奪科技主導地位，切斷中國獲得採用美國先進半導體的機會。

拜登之前發布國家安全戰略，視中國為美國「唯一的競爭對手」，也提到美中在氣候或流行疾病等議題共同努力。

儘管立意良好，社論擔憂實現機會不大。習近平阻止全球對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源的調查、與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的會面次數比其他領袖都多，他將烏克蘭戰爭的發動者描述為他的「摯友與同僚」，與他「個性相似」，中國也從未對俄羅斯入侵烏克蘭做出任何實質行動。

社論表示，拜登將很難與中國進行全面競爭又選擇性合作。但習近平也面臨嚴峻的任務：維持中國的崛起，同時扼殺私營部門，遏制物質進步最終仰賴的思想自由。要訓練人民追隨習近平思想，又禁止他們有所質疑的領袖可能會像毛澤東時代一樣，導致國家發展不穩定。

社論指出，國家發展出現顛簸是勞動力成長放緩的結構性因素，但也是習近平政策選擇造成的。習近平以社會主義平等名義限制電商與其他企業發展，清零政策也是一大問題。中國不該限制外國疫苗進口，堅持使用效果較差的自產疫苗，付出巨大代價卻仍未能充分防止疫情爆發。

種種問題加上中共對媒體的控制，無法評估習近平真正受歡迎程度，但他可能正在考驗中國人民的耐心，近日有一名抗議者在北京拉起抗議布條。當經濟停滯不前、民眾不滿情緒上揚時，獨裁者有時會透過對外行動以分散民眾注意力，這讓人擔憂習近平遲早會實現奪取台灣的野心。至今是習近平的成功為美國與盟友帶來風險，他們必須準備他的失敗可能會製造更多風險。

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