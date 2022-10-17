英首相危機！傳上百議員醞釀逼宮　擬本週拉特拉斯下台

▲自2016年舉辦脫歐公投以來，深陷政治危機的英國已失去3位首相。圖為英國現任首相特拉斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英媒《每日郵報》引述不具名消息指出，超過100名執政黨保守黨議員本週將試圖把首相特拉斯（Liz Truss）趕下台，準備向黨團「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）提交不信任信函。另據衛報，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）是可能接替人選之一。

報導稱，議員們將敦促布雷迪告知特拉斯「她的時間到了」（her time is up），或者改變政黨規則，允許立即對她的領導進行信任投票。不過，據悉布雷迪抱持反對立場，並認為特拉斯與新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）應該獲得31日在預算中提出經濟戰略的機會。

另據《泰晤士報》（The Times）報導，部分議員已秘密討論取代特拉斯的新人選。路透指出，特拉斯在承諾大幅減稅之後，於上月贏得保守黨黨魁一職，如今撤銷這項計畫的關鍵環節之後，個人政治前途正面臨考驗。這場混亂加劇黨內不滿聲浪，依據民調數據，保守黨支持度落後在野黨工黨（Labour Party）。

《衛報》也指出，52歲的國防大臣華勒斯（Ben Wallace）是可能接替人選之一，他今年7月以個人原因為由，並未參加黨魁競選，但就在本月保守黨大會被問及是否考慮競選黨魁時透露，不排除相關可能性。