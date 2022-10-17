NHK播報中國20大！習近平一出現「秒被蓋台」　稱：信號異常

▲中國國家主席習近平16日發表政治報告。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

中共16日起召開第20次全國代表大會（中共20大），各國媒體紛紛關注，總書記習近平同時也發表了政治報告。日本電視台NHK的海外頻道也報導了相關新聞，然而在中國大陸的NHK卻在播放該新聞時遭到蓋台，畫面瞬間只剩「信號異常，馬上回來」等8個大字，難免引人猜疑。

根據《日本放送協會》報導，NHK為增進世界對日本的了解，特別設置了海外頻道「NHK World Premium（NHKワールド・プレミアム）」，目前已在全球170多個國家與地區播出。該頻道16日播報午間新聞時，其中一則新聞正是中共20大會議，不過卻發生讓NHK大傻眼的情況。

當時主播剛念完稿頭，新聞畫面隨即出現習近平發表演說的片段，然而下一秒頻道卻瞬間被蓋台，並留下「信號異常」等大字。

事實上，在中國播放的各外國電視台內容隨時都會被當局審視，而在20大舉行的關鍵時刻，廣電總局更是時時繃緊神經，不敢大意。NHK被蓋台也足以顯示，北京當局對於外國媒體的相關報導的確抱持「高度關注」。

對此，有移居大陸的日本網友則表示，「只要是住在中國的人都知道，不只是NHK，所有來自各國的電視台，在中國經常會出現訊號中斷，並不是這次第20次全國代表大會才出現的情形。」

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