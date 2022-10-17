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3年70億隻松葉蟹消失！　阿拉斯加取消捕撈曝駭人真相

▲▼ 松葉蟹近年數量銳減 。（示意圖為2020年日本捕獲的松葉蟹／達志影像／美聯社）

▲松葉蟹近年數量銳減 。（示意圖為2020年日本捕獲的松葉蟹／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

阿拉斯加捕蟹季是年度重要活動，近日卻因數十億隻松葉蟹「消失」亮警報，導致官方不得不宣布取消捕撈活動。雖然捕撈不只一種蟹種，但松葉蟹屬於大宗，往年捕撈量也相當驚人，但消失速度之快，數據顯示3年內數量就銳減了約70億隻。

CNN報導，阿拉斯加漁業協會（ABF）和北太平洋漁業管理委員會（NPFMC）上周宣布，由於白令海內松葉蟹數量銳減至正常值以下，因此無法展開捕撈作業。

實際數字相當駭人，根據研究員達里（Benjamin Daly）統計的數據顯示，松葉蟹在2018年還有80億隻左右，但到了2021年只剩下10億隻。他說松葉蟹是白令海的商業捕撈蟹種中最盛產的，因此將近70億隻松葉蟹的「消失」非常值得注意，這些消失的松葉蟹也包括雌蟹和幼蟹。

布里斯托爾灣（Bristol Bay）的帝王蟹去年取消捕撈，今年則是維持取消狀態。與管理部門合作的史帝契（Mark Stichert）表示，在2021年和2022年間搜集研究的結果顯示，成年雄蟹銳減了40%，整個白令海大約剩下4500萬磅，「我要說清楚，這個數字很可怕。」

專家利茲佐（Michael Litzow）表示，雖然過度捕撈是一大問題，但並不是松葉蟹大量消失的真正主因。他指出，松葉蟹是寒帶水域物種，在溫度低於2度的海域大量生長，但隨著海洋暖化和冰川融化，阿拉斯加附近的水域對於松葉蟹來說已不是合適的棲息地。

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