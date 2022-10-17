伊朗「最殘暴監獄」遭縱火　至少4死61傷

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗女子艾米尼因未戴頭巾遭警方關押後死亡引發全國大規模示威，首都德黑蘭埃溫監獄（Evin Prison）15日晚間也遭波及燃起熊熊火勢，這座「最殘暴監獄」火災照亮夜空，已傳出至少4死61傷。

▲伊朗埃溫監獄大火。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，4名囚犯因吸入性嗆傷嚴重死亡，伊朗官員直指「暴徒」在監獄內儲藏犯人衣服的倉庫縱火，不過目前火勢已受到控制，監獄內情況也受到管控。德黑蘭省長曼蘇里（Mohsen Mansouri）表示，縱火的是監獄內多名因金融和一般犯罪入獄的囚犯，沒有政治犯涉入活動，與當前的全國示威也無關。

A friend sent this video from Tehran. Evin Prison is on fire. The Charman Highway is shot down. “Please help.” Overwhelming anxiety about thousands of prisoners who are inside. Many of them prisoners of conscious. #MahsaAmini #IranProtests2022 #مهسا_امینی #Evin #Iran pic.twitter.com/1aXY5nq0rm — Omid Memarian (@Omid_M) October 15, 2022

曼蘇里指出監獄情況已完全獲得控制，內部各區恢復平靜，獄方也正密切監視周遭的外圍道路，一切在掌控之中。伊朗官員則表示縱火的「暴徒」已被逮並和其餘囚犯分開，其餘犯人均已回到牢房安置。

反政府監督組織1500tasvir此前指出，在社群媒體流傳的影片中，埃溫監獄不斷傳出槍響和爆炸聲，還有人高喊當地反政府運動的主要口號「獨裁者去死」。此前還有畫面顯示，救護車已經抵達現場，鎮暴警察進入監獄，特種部隊也被派往該地區。

雖然獄方表示沒有任何政治犯涉入本次監獄內的縱火行動，但數百名抗議人士在事發後前往埃溫監獄外示威，BBC記者拉辛普爾（Rana Rahimpour）認為雖然真相仍不清楚，但2起事件關聯性可能很大。