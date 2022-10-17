拜登祭出制裁措施　中國半導體產業一夕間遭斬首

▲美國晶片出口禁令，衝擊中國半導體業。（圖／路透，下同）



中央社

美國拜登政府日前公布一項全面戰略，在先進半導體生產領域推動美國前進並攔阻中國，幾乎一夕間消滅了中國的半導體產業，與北京的高科技戰爭也跟著升級。

財經新聞網站Benzinga報導，一個名為「立黨」（@lidangzzz）的推特用戶寫道：「在中國所有半導體製造企業的所有美籍高級主管和工程師，昨天集體辭職，中國半導體製造一夜間直接癱瘓。」

「拜登一項制裁的殺傷力，比川普4年十幾波表演型制裁加起來還要大。」

Benzinga稱，中國長江存儲科技（Yangtze Memory Technologies Co）和另外30家中國半導體公司已被美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）列入「未經核實清單」（Unverified List, UVL）。

拜登政府實施的制裁還禁止企業將人工智慧（AI）所需的尖端處理器運往中國。這些範圍廣泛的新規定是要讓美國和其他西方國家在進步時，把中國的AI產業保持在石器時代。

這些限制也禁止晶片製造工具和設計軟體出口到中國，並禁止台積電和三星等世界頂級晶片製造廠為中國企業生產尖端晶片。

拜登總統的行政命令其中一項規定，任何在中國工作的美國公民或綠卡持有人不得在中國半導體行業工作，否則有失去美國公民身分的風險。

根據@lidangzzz的推文，受影響的不僅僅是美國人。

「今天長江存儲來自科林研發（Lam Research）的人走光了，12日應用材料（Applied Materials）的人也要撤。不止長江，還有上海華力微電子（HLMC）、上海集成電路研發中心（ICRD）嘉定廠、合肥長鑫DRAM廠。」

世界最重要的半導體工具製造商之一艾司摩爾（ASML Holding NV）已通知其美國員工停止為中國客戶提供服務。

推文稱：「本次制裁起點是無限追溯，確保杜絕用到任何美國產品和技術。」

推文寫道：「中國半導體製造的半壁江山直接價值歸零，全面崩潰，一丁點都不剩。」

Benzinga稱，儘管新制裁措施對中國半導體業造成沉重打擊，但隨著中國向深圳的半導體公司提供大量補貼和財務激勵措施，大力發展國內晶片產業，美國的影響力最終可能消退。

▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

