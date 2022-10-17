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去菲律賓夜店玩遭綁架　女「被關狗籠20天」凌虐…男友聞贖金嚇呆

去夜店狂歡遭綁架　上海女「被關狗籠20天」凌虐…男友聞天價贖金嚇呆

▲上海女遭人擄走後被關在狗籠施暴。（組合圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

近期東南亞綁架事件頻傳，部分綁架集團還專挑華裔人士下手。一名從上海到菲律賓的年輕女子，就在前往夜店的途中遭汽車綁匪當街擄走，且被關在狗籠裡施虐長達近20天。而綁匪除傳給女子男友虐待影片外，也開出天價贖金換人。

綜合外媒報導，該名上海女在9月17日午夜時分於菲律賓「呂宋娛樂之都」安赫勒斯市（Angeles City）遭2名華人與1名菲律賓人組成的汽車綁匪擄走，隨後被帶到一處公寓內並關在狹窄的狗籠裡。綁匪只在籠內放置枕頭及疑似裝排泄物用的水桶，並施虐女子長達近20天之久。

當地警方透露，事發當時女子走在當地知名的紅燈區街道上，準備前往夜店和友人狂歡。而綁匪抓走女子後，則透過她的手機找到其男友，並用不明號碼傳送用棒球與尖刺物凌虐女子的影片，以及開出20萬美元（約新台幣640萬元）天價贖金。沒想到，當地警方接獲女子男友報案後雖立即展開調查，但最後卻是女子自行逃脫向一家超商求救。

女子直到向店家求救時才發現自己被綁到距離安赫勒斯市近200公里遠的八打雁市（Batangas City）。而警方循線破獲綁匪的賊窟時早已人去樓空，僅剩下狗籠、施虐工具及家具。另據菲律賓華人商會（PCCCII）報告指出，菲律賓最近綁架事件頻傳，這次上海女遭擄走的前10天，就發生56起涉及菲律賓人與大陸人的綁架事件。

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